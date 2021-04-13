Антон Сабадаш: «В банке „Приморье“ мы всегда идем навстречу нашим клиентам»

Поддержать, помочь, создать удобные условия для работы — это одни из основных принципов деятельности одной из старейших региональных финансовых организаций нашего края. За 27 лет банк стал надежным партнером для более чем десяти тысяч предпринимателей. О том, как удается оставаться актуальными для клиентов и о новом тарифном плане «Приморья» беседуем с директором департамента корпоративного бизнеса банка «Приморье» Антоном Сабадашом.
Мы — представители клиентского бизнеса — обязаны знать все продукты, которые предлагает наш банке. Никогда не угадаешь, какой вопрос задаст клиент. В этой связи для нас важно полное осознание деятельности банка. Как бы это пафосно не звучало, но мы — лицо нашей финансовой организации, и должны уверенно отвечать на любые вопросы, которые нам задает клиент. Уверенно и честно.
Последнее особенно важно?
Конечно. Банк и честность — это синонимы во многих аспектах. Да, правда может быть не очень удобной, но клиенты ее ценят. К примеру, если некий продукт не может быть предоставлен клиенту уже завтра, мы должны ему об этом сказать, выставив реальные сроки, обосновав эти сроки. В противном же случае клиент получит сиюминутно «сладкие» обещания, которые просто не будут выполнены. И что в итоге?
Антон Владимирович, вот честно: насколько выход нового продукта банка продуман? В прошлом году «Приморье» анонсировал тариф «Время начинать!». Между тем, 2020 год был сложным и не все потенциальные клиенты — представители малого и среднего бизнеса — его пережили. Насколько было просчитано предложение? Условно говоря, есть еще те, кто может им пользоваться?
То, что прошлый год был сложным, сказано не один раз и на всех уровнях, во всех странах. Несмотря на это, хочу отметить, что финансовый результат банка «Приморье» в 2020 году был не хуже аналогичного показателя за 2019 год. То есть, несмотря на пандемию, по итогам 2020 года банк сумел упрочить позиции и даже выйти в новые регионы: мы открыли первый офис в Москве и второе отделение в игровой зоне казино «Шамбала».
Хотя, откровенно говоря, сложно нашим клиентам — сложно и банку. И процесс привлечения новых клиентов сбавил обороты, так как он эффективнее строится на живом общении с людьми — это главное. Коммерческое предложение на сегодняшний день — не самая результативная вещь: руководители предприятий сильно заняты, чтобы читать и анализировать что-то. Времени банально нет. А вот когда ты общаешься с руководителем лично, то находишься с ним на одной волне, улавливаешь его желания, его запросы — всё становится гораздо проще и эффективнее. Сейчас страх перед новым вирусом спадает и деловая жизнь постепенно входит в привычное русло. И мы решили, что необходимо зарождающемуся бизнесу — а наш банк сейчас ориентируется не только на Приморье, нам тут стало немного тесновато — помочь: создать пакетное предложение, где мы собрали максимальное количество самых востребованных продуктов.
Развиваете активную деятельность?
Да, конечно, пора активничать: предлагать клиентам новые продукты, запускать выгодные акции. С точки зрения рентабельности для Банка лучше, когда в его портфеле есть функционирующий клиент, даже если он обслуживается по сниженным тарифам, чем когда клиента нет вообще. Правильно?
Не поспоришь. Давайте чуть подробнее: что входит в тариф?
Тарифный план «Время начинать!» — мы его разрабатывали на основе пожеланий клиентов, которые ценят нас, и сделали пакет предложений без абонентской платы. Он рассчитан как на индивидуальных предпринимателей, так и на предприятия малого и среднего бизнеса. К тарифному плану могут подключиться и новые, и уже обслуживающиеся у нас клиенты. Что входит в наше предложение? Как я уже говорил — наиболее востребованные у клиентов услуги: бесплатное открытие расчетного счета, отсутствие абонентской платы за ведение счета и iBank, бесплатное открытие карточного счета с оформлением бесплатной карты Visa Business, начисление процентов на среднедневной остаток средств на расчетном счете клиента. И еще очень важно — мы открываем счет за один рабочий день после предоставления полного пакетов документов. Хочу отметить, что наш банк очень гибко подходит к тарифообразованию для корпоративных клиентов. Индивидуальный подход и скорость принятия решения — это наши принципы работы. При необходимости мы готовы пойти навстречу пожеланиям клиента, например, увеличить операционный день, дав возможность проводить расчеты по московскому времени. Подчеркну, очень важно слушать, слышать и учитывать, что именно необходимо клиенту.
А давайте так: представим, что я условный объект МСП. Почему я должна прийти в Банк «Приморье»?
Приведу пример: многие клиенты предпочитает работать именно с региональными банками, потому что они быстрее, ближе, в них специалисты берут трубки, когда звонит клиент. И для многих представителей малого и среднего бизнеса это важно — они могут оперативно решить свои вопросы. Мы же для привлечения новых клиентов решили сделать не просто бесплатный заход в банк на обслуживание, но и разработали ряд бонусов в тарифе «Время начинать!». К примеру, мы платим до 4% годовых на остаток по расчетным счетам. Это очень неплохая процентная ставка, позволяющая «отбивать» остальные банковские затраты. Бизнес-карты бесплатно? Да, пожалуйста. Зарплатный проект без комиссии? Легко. Эквайринг с уменьшенной абонентской платой — да, это тоже предусмотрено.
А кто работает с вами? Насколько точно вы представляете себе своих клиентов?
Начну со второй части вашего вопроса. Даже в пределах Дальнего Востока непросто сравнивать, к примеру, Приморье, Хабаровск или Сахалин. Абсолютно разная экономическая специализация. В частности, наш регион — Приморский край — имеет свои особенности, у нас очень активный бизнес, предприниматели думают оперативно и очень быстро просчитывают варианты. А вот в Сибири другой подход к ведению бизнеса. Люди очень основательные, строящие свое дело на десятилетия. Они мыслят долгосрочными перспективами, в этой связи там очень хорошо востребован лизинг. То есть перед тем, как начать работу с любым клиентом, нужно понять, чем он занимается, особенности его дела, что ему необходимо от банка и что мы можем ему предложить.
Что же касается сегментации бизнеса, то в банке «Приморье» обслуживаются разные клиенты — бюджетники на зарплатных проектах, таможенные брокеры, строительные организации, компании игорно-развлекательной зоны «Приморье» — и нам каждому есть что предложить.
Антон Владимирович, у каждого банка есть своя, скажем так, сильная сторона. Я не прошу вас сейчас раскрывать секреты конкурентов, но какая сильная сторона у банка «Приморье»?
Мы уже 27 лет работаем на границе с передовыми странами Азии. И мы просто не можем не специализироваться на валюте. Так, мы предлагаем клиентам 10 видов наличной и 13 видов безналичной иностранной валюты. Наиболее популярные направления по валютным переводам — это Япония, Корея, Китай, и сейчас становятся очень востребованы Таиланд, Вьетнам, Австралия.
А в каких регионах вы представлены?
Приморский край, Хабаровск, Сахалин, Иркутск, Москва, Магадан, в планах на 2021 год — открыть офис в Санкт-Петербурге. Кстати, у нас есть компании-клиенты из Казани, Краснодара, Петропавловска-Камчатского. Юридическим лицам не всегда нужен офис банка в том же городе, где они работают, сейчас можно все вопросы решать онлайн.
Лично для вас, клиент всегда прав?
Как руководитель клиентского подразделения, я по-другому сказать не могу, иначе я просто нарушу свои принципы.
Спасибо за беседу.