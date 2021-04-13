Антон Сабадаш: «В банке „Приморье“ мы всегда идем навстречу нашим клиентам»

Тарифный план «Время начинать!» — мы его разрабатывали на основе пожеланий клиентов, которые ценят нас, и сделали пакет предложений без абонентской платы. Он рассчитан как на индивидуальных предпринимателей, так и на предприятия малого и среднего бизнеса. К тарифному плану могут подключиться и новые, и уже обслуживающиеся у нас клиенты. Что входит в наше предложение? Как я уже говорил — наиболее востребованные у клиентов услуги: бесплатное открытие расчетного счета, отсутствие абонентской платы за ведение счета и iBank, бесплатное открытие карточного счета с оформлением бесплатной карты Visa Business, начисление процентов на среднедневной остаток средств на расчетном счете клиента. И еще очень важно — мы открываем счет за один рабочий день после предоставления полного пакетов документов. Хочу отметить, что наш банк очень гибко подходит к тарифообразованию для корпоративных клиентов. Индивидуальный подход и скорость принятия решения — это наши принципы работы. При необходимости мы готовы пойти навстречу пожеланиям клиента, например, увеличить операционный день, дав возможность проводить расчеты по московскому времени. Подчеркну, очень важно слушать, слышать и учитывать, что именно необходимо клиенту.