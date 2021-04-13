Учитель вдохновленный

Это очень важный вопрос! Я не знаю, кто будет вести предметы у моих бывших четвероклашек, кто станет их классным руководителем. И как бы ни было важно применять «квадрат взаимодействия», скорее всего, ребята будут адаптироваться к новым методикам и новым требованиям. Мои четвероклассники сейчас сами готовятся к новым условиям учебы в среднем звене. Они знают, что главное — не личность учителя, а то, что он преподает.