Приморская лига ходьбы «Женьшень» родилась 6 апреля 1990 года. Сегодня в ее реестре насчитывается 460 человек, которые принимают активное участие в жизни организации, соблюдают устав, делают взносы на ее деятельность, являются авторами пешеходных маршрутов, проводниками по ним.

Фото: Виктор Кудинов И около пяти тысяч человек ежегодно становятся участниками пешеходных маршей, организуемых Лигой по 98 маршрутам у нас в крае, а также в подобных мероприятиях, проводящихся в других регионах нашей страны и за рубежом. Две недели назад председателем этой общественной организации была выбрана бывший заместитель руководителя Елена Оленина, и первое ее интервью в новой роли — газете «Золотой Рог». - Елена Васильевна, что еще можно сказать о достижениях «Женьшеня», которыми сегодня особенно гордятся наши ходоки и прославляют Приморье далеко за его пределами? — Прежде всего надо сказать, что за всю нашу историю мы ни разу не приостанавливали свою деятельность. Не прерывались и в прошлом году, несмотря на серьезные ограничения из-за пандемии ковида в апреле–июне. Но у нас, помимо обычных походов выходного дня и более длительных походов по краю и другим регионам, появились такие мероприятия в новом формате: мы стали разносить продуктовые пакеты с гуманитарной помощью по районам края для людей, которые не могли выходить из дома. Это наше новое волонтерское направление. Все члены нашей Лиги — волонтеры. Мы на добровольных началах очищаем от мусора и веток тропы, по которым ходим, делаем эти маршруты проходимыми, маркируем их, и потом ими могут пользоваться все желающие. Сегодня мы уже не единственная такая организация в стране, но только мы популяризируем оздоровительную ходьбу со времен Советского Союза. Ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге этого нет. Пять лет назад мы вовлекли в эту деятельность Камчатку — побывали там и познакомились с очень интересными людьми, которые по нашему примеру организовали свою лигу ходоков «Камчатка-Малу». На прошлой неделе им было пять лет, и мы их поздравляли. Все это время мы взаимодействовали. Каждый год два раза — зимой и летом — мы летаем на полуостров и совместно проводим пешеходные фестивали «Камчатка — Владивосток». В этом году мы были на Сахалине, ходили там по пешеходным маршрутам. Все это у них пока на уровне туристических фирм, но, думаю, что мы и там сподвигнем людей на создание своей лиги ходоков. Тем, кто взаимодействует с нашей организацией, очень повезло. Особенно иногородним. К нашим походам присоединяются ходоки с Байкала, из Санкт-Петербурга, Москвы и из других регионов нашей необъятной страны. Для жителей России это возможность недорого посмотреть красоты нашего края. Наши походы бесплатны, только транспортные расходы. И самое приятное — потом мы делаем ответные визиты. - А как работаете с заграницей? — Мы представители народной дипломатии и являемся связующим звеном между руководством России и другими странами. Наша Лига ходьбы со дня своего создания принимала участие в пешеходных международных маршах. Мы постоянные их участники. Хотя бы несколько представителей от нас всегда на них присутствуют. Это одно из важных направлений нашей работы. Лига «Женьшень» — единственная в стране организация, которая является членом Всемирной лиги ходьбы и популярных видов спорта. Нас в нее приняли по рекомендации Японии в 2015 году. Сейчас в ней 38 стран — Германия, Швейцария, Франция, Норвегия, Австралия, США, Новая Зеландия и другие. Со времени нашего вступления в нее Владивосток взял на себя обязанность каждый год проводить международные марши мира с участием ходоков всех стран, которые в нее входят. Это достаточно массовые походы. В первых в основном участвовали представители из Южной Кореи и Японии. А в последнем, в 2019 году, были и голландцы, немцы, австралийцы, канадцы. В следующем году, в октябре, мы планируется такой же очень большой сбор иностранцев. К нам собирается приехать все руководство Всемирной лиги ходьбы, американцы и австралийцы. Мы уже готовимся к этому мероприятию. Поэтому туристический потенциал, связанный с ходьбой и нашей организацией, у Приморья сегодня очень большой. - Что еще в ваших ближайших планах? — Готовимся к 150-летию со дня рождения путешественника Владимира Арсеньева, и, начиная еще с прошлого года, проводим марши по местам, где проходили его экспедиции. Есть и такой проект — надеемся пройти по всем маякам на побережье Приморья. Активно продолжим сотрудничество с нашими заповедниками и национальными парками, с удэгейскими общинами на севере края. Особое внимание мы проявляем к развитию нашего движения в районах. Будем делать новые маршруты в Хасанском районе, на Ханке, на острове Попова. И особое внимание — острову Русский. Я считаю, что при поддержке властей мы можем превратить его в такую же туристическую Мекку для ходоков, как остров Чечжу в Южной Корее. И еще — уже третий год подряд наши проекты поддерживаются грантами Фонда президентских грантов. Это особая история, которая открыла для нашей деятельности новую страницу.

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