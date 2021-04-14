Игра в рулетку. С государством

В России за 11 лет создано всего три игорные зоны, одна из них вот уже как пять лет расположена в Приморье. Однако мало кто знает, что с выигрышей надо платить налог. Пытающие удачу на тотализаторах в букмекерских конторах, делая ставки на спорт, тоже забывают, что выигранные деньги облагаются налогом на доходы.
Сами казино также платят за себя положенные государством ставки. За пять лет существования игорная зона в бухте Муравьиной (ИРК «Приморье») принесла бюджету Приморья 1,4 млрд рублей налогов. Предполагается, что к концу 2021 года эта сумма превысит 2 млрд рублей, как на одном из брифингов отмечал заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков. Инвестиции краевой казны в эту территорию превысили 930 млн рублей.
Если говорить предметно, то собственно налог на игорный бизнес за 2020 год принес бюджету Приморского края 69,9 млн рублей, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. За два месяца 2021 года в счет этого налога поступило еще 17,4 млн рублей. Налог на игорный бизнес платят сами казино, а также букмекерские конторы, которые принимают ставки.
Сегодня в Приморье официально зарегистрировано 56 игровых столов, 646 игровых автоматов и всего пять пунктов приема ставок букмекерских контор. Если игровых столов за год стало только на два больше, то число автоматов возросло почти в 2,5 раза, а пункты приема ставок «сдулись» — в 2019 году их было 116. Налоги по-прежнему больше платят со стола, а не с выигрыша у букмекера (https://www.nalog.ru/rn25/related_activities/statistics_and_analytics/forms/10674600/).
Однако есть и невидимый сбор, тот самый налог на доходы физических лиц, который должны уплачивать сами игроки. В 2020 году законодатели внесли многочисленные изменения в нормативную базу относительно налогообложения доходов, полученных от выигрышей. На вопросы о том, как изменились правила исчисления и уплаты НДФЛ с доходов в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, отвечает руководитель приморской консалтинговой компании Наталья Янчук.
Для многих необходимость платить налоги с выигрышей в казино является новостью, хотя игровые заведения направляют в налоговую информацию о каждом выигравшем напрямую. Есть ли шанс обойти налогообложение?
Азартным людям следует помнить, что выигрыш — это доход. А любой доход облагается налогом на доходы физических лиц. Однако есть ряд условий, которые позволяют этот налог не платить (пункт 28 ст. 217 НК РФ).
В данном случае это доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные по каждому из следующих оснований за налоговый период:
— стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг);
— стоимость выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей.
Но если человек выигрывает более 4 000 рублей, налог заплатить придется.
В этой связи возникает вопрос: кто должен уплачивать НДФЛ и подавать налоговые декларации — налоговый агент (казино, букмекерские конторы и др.) или новоявленный Герман, получивший выигрыш?
Уплачивают налог на доходы сами граждане, а в отношении подачи декларации существует ряд нюансов. Из статьи 228 Налогового Кодекса следует, что исчисление и уплату налога производят сами граждане, получающие выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, — исходя из сумм таких выигрышей, не превышающих 15 000 рублей.
То есть как только игрок выиграл в казино или в тотализаторе более 4 000 рублей, но не более 15 000 рублей, он должен самостоятельно исчислить налог (в данном случае ставка 13%) и до 30 апреля подать декларацию о доходах по месту своего учета (ст. 225 НК РФ). Уплатить налог необходимо до 15 июля.
А как себя вести игроку, если его выигрыш в казино, лотереи или на ставках в букмекерских конторах оказался больше 15 000?
В данном случае действует статья 214.7 НК РФ, которая устанавливает следующие особенности.
Налоговую базу по выигрышам в лотерею, равным или превышающим 15 000 рублей, налоговый агент (в данном случае только организатор лотерей) рассчитывает как саму сумму выигрыша. Ровно с этой суммы надо заплатить налог.
Если человек выиграл подобную сумму (от 15 000 рублей и более), то налог в отношении доходов, полученных участниками азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме выигрыша.
Однако с 2021 года законодатели ввели послабление. Налоговую базу по доходам от выигрышей в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, определяют как положительную разницу между денежными средствами, которые выиграл, как вы говорите, Герман, и деньгами, которые он уплатил в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения (учитываются фишки, которые были приобретены в данный налоговый период — год).
То есть если купил фишки и выиграл, доход будет определяться как выигрыш, уменьшенный на расходы на приобретение фишек и т. д. А раньше платили с суммы выигрыша в полном объеме.
Выходит, если купил фишки на 5000 рублей, а выиграл 15 000 рублей, то налог надо платить с 10 000 рублей?
Точно так. Казино выступит налоговым агентом и самостоятельно подаст сведения о полученном доходе от выигрыша на каждое физическое лицо.
В этом случае получивший выигрыш более 15 000 рублей не должен подавать декларацию о доходах. Но налог платить все равно придется.
На сколько же придется раскошелиться? Как самому посчитать налог?
Статьей 224 НК РФ определены следующие налоговые ставки (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3e4bbd6dd9fb5dd4e9394f447653506e1d6fa3a9/):
— 13% — если сумма налоговых баз за налоговый период составляет менее 5 млн рублей или равна 5 млн рублей.
— 650 000 рублей и 15% суммы налоговых баз, превышающей 5 млн рублей.
— 35% — в отношении доходов стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 НК РФ.
То есть выигрыши в казино с размером доходов до 5 млн рублей, облагаются по ставке 13%.
Доход от выигрыша больше 5 млн рублей облагается так:
Например, доход от выигрыша в казино рассчитан как 7 млн рублей.
Значит, 5 млн рублей облагается по ставке 13% = 650 000 руб.
А разница между 7 млн рублей и 5 млн рублей (7-5 = 2) по ставке 15% = 300 000 руб.
То есть со всего дохода 7 млн рублей получится 650 000 руб. + 300 000 руб. = 950 000 руб. Это и есть сумма налога, подлежащая уплате.
Как налоговая узнает о выигрыше?
С 1 января 2020 года в статью 214.7 НК РФ внесены поправки. Изменения касаются определения налоговой базы и исчисления сумм налога от выигрыша, которые теперь производятся налоговым органом. Данные о выигрышах граждан ФНС получает от организаторов азартных игр, проводимых в казино, залах игровых автоматов, тотализаторах. Казино и залы игровых автоматов обязали указывать на кассовом чеке и в бланке строгой отчётности паспортные данные игроков.
Исчисленный таким образом НДФЛ подлежит предъявлению «азартным налогоплательщикам», он приходит в налоговом уведомлении (по почтовому адресу или в личный кабинет налогоплательщика. — Прим. ред.). Уплата налога должна быть произведена не позднее 1 декабря. Например, за 2020 год — не позднее 1 декабря 2021 года.
Подавать декларации о доходах в таких случаях не нужно.
Что будет, если не заплатить налог на выигрыш?
Надо понимать, что предусмотрены серьезные штрафы. Если сумма долга перед бюджетом существенная, может грозить и уголовная ответственность.
— штраф за несвоевременную подачу декларации — 5% от налога, который должен быть уплачен.
— штраф за уклонение — 20% от величины налога. Если будет доказано, что уклонение было намеренным, санкции возрастут до 40%.
Следует помнить и другое условие: за каждый просроченный день начисляются пени, а если долг превышает 300 000 рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.
Яна МАЛЬЦЕВА.