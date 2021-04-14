Игра в рулетку. С государством

Интервью
Игра в рулетку. С государством
Сегодня, 08:35Фото: Медиахолдинг1MiМало кто знает, что с выигрышей надо платить налог
Налоги от выигрышей в казино и тотализаторах заплатить придется в конце года или до 30 апреля, все зависит от суммы.

В России за 11 лет создано всего три игорные зоны, одна из них вот уже как пять лет расположена в Приморье. Однако мало кто знает, что с выигрышей надо платить налог. Пытающие удачу на тотализаторах в букмекерских конторах, делая ставки на спорт, тоже забывают, что выигранные деньги облагаются налогом на доходы.

Сами казино также платят за себя положенные государством ставки. За пять лет существования игорная зона в бухте Муравьиной (ИРК «Приморье») принесла бюджету Приморья 1,4 млрд рублей налогов. Предполагается, что к концу 2021 года эта сумма превысит 2 млрд рублей, как на одном из брифингов отмечал заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков. Инвестиции краевой казны в эту территорию превысили 930 млн рублей.

Если говорить предметно, то собственно налог на игорный бизнес за 2020 год принес бюджету Приморского края 69,9 млн рублей, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. За два месяца 2021 года в счет этого налога поступило еще 17,4 млн рублей. Налог на игорный бизнес платят сами казино, а также букмекерские конторы, которые принимают ставки.

Сегодня в Приморье официально зарегистрировано 56 игровых столов, 646 игровых автоматов и всего пять пунктов приема ставок букмекерских контор. Если игровых столов за год стало только на два больше, то число автоматов возросло почти в 2,5 раза, а пункты приема ставок «сдулись» — в 2019 году их было 116. Налоги по-прежнему больше платят со стола, а не с выигрыша у букмекера (https://www.nalog.ru/rn25/related_activities/statistics_and_analytics/forms/10674600/).

Однако есть и невидимый сбор, тот самый налог на доходы физических лиц, который должны уплачивать сами игроки. В 2020 году законодатели внесли многочисленные изменения в нормативную базу относительно налогообложения доходов, полученных от выигрышей. На вопросы о том, как изменились правила исчисления и уплаты НДФЛ с доходов в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, отвечает руководитель приморской консалтинговой компании Наталья Янчук.

Для многих необходимость платить налоги с выигрышей в казино является новостью, хотя игровые заведения направляют в налоговую информацию о каждом выигравшем напрямую. Есть ли шанс обойти налогообложение?

Азартным людям следует помнить, что выигрыш — это доход. А любой доход облагается налогом на доходы физических лиц. Однако есть ряд условий, которые позволяют этот налог не платить (пункт 28 ст. 217 НК РФ).

В данном случае это доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные по каждому из следующих оснований за налоговый период:

— стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг);

— стоимость выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей.

Но если человек выигрывает более 4 000 рублей, налог заплатить придется.

В этой связи возникает вопрос: кто должен уплачивать НДФЛ и подавать налоговые декларации — налоговый агент (казино, букмекерские конторы и др.) или новоявленный Герман, получивший выигрыш?

Уплачивают налог на доходы сами граждане, а в отношении подачи декларации существует ряд нюансов. Из статьи 228 Налогового Кодекса следует, что исчисление и уплату налога производят сами граждане, получающие выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, — исходя из сумм таких выигрышей, не превышающих 15 000 рублей.

То есть как только игрок выиграл в казино или в тотализаторе более 4 000 рублей, но не более 15 000 рублей, он должен самостоятельно исчислить налог (в данном случае ставка 13%) и до 30 апреля подать декларацию о доходах по месту своего учета (ст. 225 НК РФ). Уплатить налог необходимо до 15 июля.

А как себя вести игроку, если его выигрыш в казино, лотереи или на ставках в букмекерских конторах оказался больше 15 000?

В данном случае действует статья 214.7 НК РФ, которая устанавливает следующие особенности.

Налоговую базу по выигрышам в лотерею, равным или превышающим 15 000 рублей, налоговый агент (в данном случае только организатор лотерей) рассчитывает как саму сумму выигрыша. Ровно с этой суммы надо заплатить налог.

Если человек выиграл подобную сумму (от 15 000 рублей и более), то налог в отношении доходов, полученных участниками азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме выигрыша.

Однако с 2021 года законодатели ввели послабление. Налоговую базу по доходам от выигрышей в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, определяют как положительную разницу между денежными средствами, которые выиграл, как вы говорите, Герман, и деньгами, которые он уплатил в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения (учитываются фишки, которые были приобретены в данный налоговый период — год).

То есть если купил фишки и выиграл, доход будет определяться как выигрыш, уменьшенный на расходы на приобретение фишек и т. д. А раньше платили с суммы выигрыша в полном объеме.

Выходит, если купил фишки на 5000 рублей, а выиграл 15 000 рублей, то налог надо платить с 10 000 рублей?

Точно так. Казино выступит налоговым агентом и самостоятельно подаст сведения о полученном доходе от выигрыша на каждое физическое лицо.

В этом случае получивший выигрыш более 15 000 рублей не должен подавать декларацию о доходах. Но налог платить все равно придется.

На сколько же придется раскошелиться? Как самому посчитать налог?

Статьей 224 НК РФ определены следующие налоговые ставки (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3e4bbd6dd9fb5dd4e9394f447653506e1d6fa3a9/):

— 13% — если сумма налоговых баз за налоговый период составляет менее 5 млн рублей или равна 5 млн рублей.

— 650 000 рублей и 15% суммы налоговых баз, превышающей 5 млн рублей.

— 35% — в отношении доходов стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 НК РФ.

То есть выигрыши в казино с размером доходов до 5 млн рублей, облагаются по ставке 13%.

Доход от выигрыша больше 5 млн рублей облагается так:

Например, доход от выигрыша в казино рассчитан как 7 млн рублей.

Значит, 5 млн рублей облагается по ставке 13% = 650 000 руб.

А разница между 7 млн рублей и 5 млн рублей (7-5 = 2) по ставке 15% = 300 000 руб.

То есть со всего дохода 7 млн рублей получится 650 000 руб. + 300 000 руб. = 950 000 руб. Это и есть сумма налога, подлежащая уплате.

Как налоговая узнает о выигрыше?

С 1 января 2020 года в статью 214.7 НК РФ внесены поправки. Изменения касаются определения налоговой базы и исчисления сумм налога от выигрыша, которые теперь производятся налоговым органом. Данные о выигрышах граждан ФНС получает от организаторов азартных игр, проводимых в казино, залах игровых автоматов, тотализаторах. Казино и залы игровых автоматов обязали указывать на кассовом чеке и в бланке строгой отчётности паспортные данные игроков.

Исчисленный таким образом НДФЛ подлежит предъявлению «азартным налогоплательщикам», он приходит в налоговом уведомлении (по почтовому адресу или в личный кабинет налогоплательщика. — Прим. ред.). Уплата налога должна быть произведена не позднее 1 декабря. Например, за 2020 год — не позднее 1 декабря 2021 года.

Подавать декларации о доходах в таких случаях не нужно.

Что будет, если не заплатить налог на выигрыш?

Надо понимать, что предусмотрены серьезные штрафы. Если сумма долга перед бюджетом существенная, может грозить и уголовная ответственность.

— штраф за несвоевременную подачу декларации — 5% от налога, который должен быть уплачен.

— штраф за уклонение — 20% от величины налога. Если будет доказано, что уклонение было намеренным, санкции возрастут до 40%.

Следует помнить и другое условие: за каждый просроченный день начисляются пени, а если долг превышает 300 000 рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Сюжеты:
Приморье
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