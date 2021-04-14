Игра в рулетку. С государством

Сегодня в Приморье официально зарегистрировано 56 игровых столов, 646 игровых автоматов и всего пять пунктов приема ставок букмекерских контор. Если игровых столов за год стало только на два больше, то число автоматов возросло почти в 2,5 раза, а пункты приема ставок «сдулись» — в 2019 году их было 116. Налоги по-прежнему больше платят со стола, а не с выигрыша у букмекера (https://www.nalog.ru/rn25/related_activities/statistics_and_analytics/forms/10674600/).