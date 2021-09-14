Андрей Брик: «Деятельность Думы города Владивостока нацелена на экономическое и социокультурное развитие приморской столицы»

Федеральный проект «Локомотивы роста» реализуется в 85 регионах страны, в его рамках инициировано уже более 1500 предложений, многие из которых являются флагманами и драйверами развития в своих отраслях. В частности, судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье, ведущий строительство головного атомного ледокола проекта «Лидер» — самого мощного атомохода в истории мирового судостроения, его ключевая задача — обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. С помощью программы инвестиционных квот планируется обновление около 65% мощности флота в Северном бассейне и 25–30% на Дальнем Востоке. Согласно представленным инвестиционным проектам, общая мощность предприятий по рыбопереработке составляет 120 тыс. тонн сырья в Северном бассейне с объемом инвестиций 5,4 млрд рублей и 410 тыс. тонн сырья в Дальневосточном бассейне с объемом инвестиций 15,8 млрд рублей.