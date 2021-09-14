Андрей Брик: «Деятельность Думы города Владивостока нацелена на экономическое и социокультурное развитие приморской столицы»

Сегодня депутаты принимают активное участие в продвижении общественных инициатив, а также поддерживают реализацию целого ряда федеральных проектов, один из которых — «Локомотивы роста». Об этом и других направлениях депутатской деятельности в интервью председателя Думы города Владивостока, координатора федерального проекта «Локомотивы роста» в ДФО Андрея Брика газете «Золотой Рог».
— Андрей Петрович, вы возглавили Дальневосточный офис проекта «Локомотивы роста», открытый во Владивостоке в прошлом году. Расскажите, как проходит реализация этого федерального проекта?
— Дума города Владивостока поддерживает государственный курс на укрепление экономики страны, создание условий для роста благосостояния населения, технологическое перевооружение промышленности, развитие малого и среднего предпринимательства. Чтобы аккумулировать эффективные предложения представителей отечественного производственного сектора был создан федеральный проект «Локомотивы роста». Его возглавляет Федеральный координатор проекта, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, координатором проекта в Приморском крае стал депутат Законодательного Собрания Всеволод Романов, в городе Владивостоке — депутат городской Думы Виктор Аблапов.
Федеральный проект «Локомотивы роста» реализуется в 85 регионах страны, в его рамках инициировано уже более 1500 предложений, многие из которых являются флагманами и драйверами развития в своих отраслях. В частности, судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье, ведущий строительство головного атомного ледокола проекта «Лидер» — самого мощного атомохода в истории мирового судостроения, его ключевая задача — обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. С помощью программы инвестиционных квот планируется обновление около 65% мощности флота в Северном бассейне и 25–30% на Дальнем Востоке. Согласно представленным инвестиционным проектам, общая мощность предприятий по рыбопереработке составляет 120 тыс. тонн сырья в Северном бассейне с объемом инвестиций 5,4 млрд рублей и 410 тыс. тонн сырья в Дальневосточном бассейне с объемом инвестиций 15,8 млрд рублей.
Одним из основных направлений проекта является развитие территорий с повышенным научно-технологическим потенциалом. Учитывая, что 2021 год объявлен Годом Науки, координаторами проекта «Локомотивы роста» в ДФО был сделан особый акцент на развитие взаимодействия с научно-образовательными учреждениями по вопросу развития Северного морского пути.
— Дума города Владивостока поддерживает проект по организации довузовского морского образования на базе МГУ им. Невельского. Как такой проект сможет способствовать подготовке кадров для Дальнего Востока, освоения Арктического региона?
— Речь идет о создании на территории бывшего казарменного городка на острове Русский, который в настоящее время находится в ведении МГУ им. Невельского, научно-образовательного комплекса — инновационного образовательного учреждения, реализующего в условиях полного пансиона программу общего и дополнительного образования с упором на математику, физику, информатику, техническое творчество: подводная робототехника, судомоделизм, а также парусный, водно-моторный, радиоспорт, гребля. На объекте, обладающим выходом к морю, имеется возможность восстановления морской береговой инфраструктуры, подъездных путей.
Создание комплекса соответствует направлениям национальных проектов «Демография», «Наука и университеты», «Образование» и сможет решить задачи, поставленные Президентом и Правительством РФ по развитию Дальнего Востока, формированию инфраструктуры Северного морского пути, подготовке кадров для Арктического региона. Также данный проект соответствует Концепции развития острова Русский, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 30 мая 2017 года № 1134-р в рамках Плана реализации Концепции развития о. Русский согласно Распоряжению Правительства РФ от 23 ноября 2019 года № 2797-р.
— А какие цели ставят участники организованной при Думе рабочей группы по созданию во Владивостоке Центра и Музея частных коллекций?
— Прежде всего, эффективнее использовать историко-культурный потенциал Владивостока, чему может способствовать создание в городе музея, который стал бы площадкой для экспозиции уникальных экспонатов из частных коллекций.
Депутаты поддержали предложение приморских коллекционеров Александра и Ангелины Гетмановых о проведении выставки старинных русских самоваров XVIII–XX веков. С 15 июня по 10 августа в арт-галерее «Централь» прошла выставка «Всемирное культурное наследие в России», в организации которой наряду с депутатами Думы города приняли участие представители МИД РФ во Владивостоке, Управления Росреестра по Приморскому краю, регионального отделения РГО ― Общества изучения Амурского края, Международного конгресса промышленников и предпринимателей в АТР, депутаты Законодательного Собрания Приморья, специалисты управления международных отношений администрации города. Культурная программа выставки старинных самоваров включала экскурсии, лекции, мастер-классы, конкурсы, благотворительные акции. Участниками таких мероприятий стали более 7 тысяч человек из разных стран мира и регионов России.
Оказалось, что и другие коллекционеры готовы сделать свои собрания доступными для широкой публики.
В настоящее время в Думе города Владивостока создана рабочая группа, которая занимается вопросом создания такого музея, ее возглавила депутат Василиса Ходнева.
— Андрей Петрович, не менее важна для социокультурного развития приморской столицы инициатива Думы, представителей культурной общественности по созданию Фонда произведений искусства.
— Данная инициатива Думы, поддержанная управлением культуры администрации города, уже нашла свое развитие. На прошедшей выставке «Владивосток-161» состоялась торжественная передача в создаваемый фонд первого произведения искусства ― триптиха Заслуженного художника РФ Николая Большакова с современными видами городского порта, триумфальной арки, строящегося кафедрального собора на центральной площади приморской столицы.
От имени депутатов Думы выражаю благодарность председателю Приморского отделения Союза художников России Илье Бутусову, Заслуженному художнику России Николаю Большакову, всем представителям культурной общественности города в связи с поддержкой инициативы Думы и администрации города Владивостока по созданию Фонда произведений искусства. Такой фонд поможет сохранить наследие многих талантливых мастеров. Бывает, что родственники художников не имеют достаточных возможностей, чтобы хранить и популяризировать творческое наследие, а ведь во многих по-настоящему талантливых работах нашли свое отражение и уходящее время, и участники больших событий, и меняющиеся виды, словом, история родного края.
Другое направление в деятельности фонда ― это содействие в развитии искусства сегодняшнего дня. Убежден, востребованное формирование образа динамично развивающегося Приморья возлагает на представителей сферы культуры и искусства важную миссию по продвижению статуса Владивостока как культурной столицы российского Дальнего Востока.
— Еще одно актуальное направление депутатской работы ― экологическое, в его рамках Дума города провела муниципальный этап конкурса «Чистая страна ― какой я ее вижу». Расскажите, в каких номинациях участники из Владивостока стали призерами данного социально значимого конкурса на его региональном этапе?
— Депутаты Думы города Владивостока уделяют особое внимание вопросам экологии. На заседаниях профильного комитета по городскому хозяйству и рабочей группы по экологии, которые возглавляет депутат Наталья Войновская, регулярно рассматриваются вопросы, связанные с переработкой и утилизацией отходов, работой очистных сооружений, очисткой акватории бухты Золотой Рог.
Дума города Владивостока провела муниципальный этап регионального конкурса «Чистая страна ― какой я ее вижу», который был организован при поддержке Законодательного Собрания Приморья, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды края в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» — одного из ключевых направлений национального проекта «Экология», нацеленного на ликвидацию в границах городов несанкционированных свалок, наносящих вред окружающей среде.
Участники конкурса, молодые жители Владивостока в возрасте от 14 до 35 лет, представили авторские проекты, посвященные охране природы, снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также повышению экологической грамотности. По итогам конкурса проекты жителей Владивостока были признаны победителями в номинации «Социально-экологический плакат» (проект «Чистый город. Здоровые дети», автор Андрей Путинцев, Седанкинский дом-интернат), в номинации «Эковолонтерство. Экотрадиция» (работа экологической студии «Альбатрос» по реализации проекта «Давайте сохраним», авторы Ангелина Матвеева и Виктория Леонтьева, учащиеся средней школы № 6). Особую оценку региональной конкурсной комиссии получили работы воспитанников Владивостокской коррекционной школы № 2 (видеоролик «Береги свой школьный двор, чтоб дышалось легче в нем» и плакат «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен»).
Всего в региональном конкурсе социально значимых экологических проектов приняли участие 119 человек из 20 муниципальных образований Приморья, а также студенты МГУ им. Невельского, Владивостокского филиала Российской таможенной академии, Находкинского отделения ВГУЭС.
— Андрей Петрович, в рамках VI Восточного экономического форума на площадке Думы города Владивостока состоялось заседание Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Дальневосточного федерального округа под председательством Александра Шохина. О чем шла речь?
— В расширенном заседании Координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в ДФО приняли участие президент РСПП Александр Шохин, вице-президент РСПП Сергей Мытенков, председатель Координационного совета Павел Грачёв, президент ПРОР «Конгресс Приморье», генеральный директор ПАО «Дальприбор» Роман Титков, депутаты Думы города Владивостока, руководители региональных отделений.
Александр Шохин рассказал о мероприятиях, планируемых к проведению осенью на площадке РСПП в рамках Недели российского бизнеса, а также о новых мерах поддержки инвестиционных проектов.
Павел Грачёв подвел итоги выполнения поручений предыдущего заседания Координационного совета: цифровизации процессов рассмотрения заявок и выдачи лицензий, налогового стимулирования недропользования; развития зеленой энергетики; оборота драгоценных металлов, внедрения новых технологий переработки металлов, создания специализированной лаборатории при Пробирной палате, отмены ввозного НДС и НДС при покупке металла физическими лицами; ESG в части оценки влияния мирового опыта на российскую промышленность, процесс обмена ESG-компетенциями транснациональных компаний, о международной кооперации по вопросам ESG в ICMM.
На заседании участники обсудили темы, требующие внимания со стороны РСПП и органов федеральной и региональной власти. В частности, вопросы подготовки квалифицированных кадров для промышленности, в том числе на базе ведущих учебных заведений Приморского края, стимулирования притока квалифицированных кадров на Дальний Восток.
Генеральный директор ПАО «Дальприбор» Роман Титков отметил, что одна из главных проблем предприятий промышленности — кадровая, причем как по количеству — не хватает работников, так и по качеству — недостаточно квалифицированных специалистов. В таких условиях возможно найти выход в привлечении людей для работы вахтовым методом из других регионов. Но это увеличивает себестоимость выпускаемой продукции, что будет негативно сказываться на ее конкурентоспособности.
Решению кадровой проблемы и повышению качества человеческого капитала в регионе могло бы способствовать в том числе создание научно-образовательного комплекса на базе Морского государственного университета им. адм. Г. И. Невельского, о чем говорилось выше.
Также на заседании были подняты вопросы субсидирования из федерального бюджета затрат предприятий на работников, работающих на северных территориях, ценообразования в сфере военно-промышленного комплекса, поддержки предприятий агропромышленного комплекса на Дальнем Востоке, конкретизации требований к распределению участков недр, упрощения доступа к геологической информации, одновременном исследовании месторождений, содержащих твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье, льготных тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке, взаимодействия работодателей с организациями инвалидов, иные актуальные вопросы о деятельности промышленных предприятий