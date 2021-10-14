Лилит Арутюнян: детям нужны любовь и забота

— Самое интересное, что поздравляют те, кого я учила ещё на прежнем месте работы, в Гимназии № 2, где я начинала свой учительский путь. Я проработала там 4 года и была классным руководителем у ребят, которые сейчас учатся в 9 классе. Несмотря на то, что я оставила их почти 2 года назад, до сих пор и дети, и родители помнят меня и поздравляют. Я и сама их очень люблю, этот мой первый класс. Конечно, поздравляют и нынешние ученики.