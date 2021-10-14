Лилит Арутюнян: детям нужны любовь и забота

Интервью
Лилит Арутюнян: детям нужны любовь и забота
Лилит Арутюнян: детям нужны любовь и забота
Сегодня, 14:30Фото: Алиса Сухарева
Молодые директора школ сегодня во Владивостоке не редкость, а, пожалуй, тренд. «Золотой Рог» уже неоднократно рассказывал о таких примерах в предыдущих номерах. Сегодня собеседницей издания стала Лилит Арутюнян — недавно назначенный руководитель школы № 17.

В День учителя 5 октября она в числе пяти педагогов получила ключи от квартиры по краевой программе «Арендное жильё» — такую помощь власти региона адресуют работникам социальной сферы. В интервью молодая учительница, ставшая директором, рассказала о своём профессиональном пути.

Фото:Алиса Сухарева

- Вы помните первый день своей работы в школе?

— Конечно, помню! Это было очень волнительно. Я шла на урок и думала, что могу наделать ошибок, что дети уже и так всё знают… Но получилось всё наоборот. В итоге я смогла показать профессионализм, и увидела огонь в глазах детей. Я старалась — и дети меня полюбили. Думаю, это самое главное.

- Ученики поздравили вас с Днём учителя?

— Самое интересное, что поздравляют те, кого я учила ещё на прежнем месте работы, в Гимназии № 2, где я начинала свой учительский путь. Я проработала там 4 года и была классным руководителем у ребят, которые сейчас учатся в 9 классе. Несмотря на то, что я оставила их почти 2 года назад, до сих пор и дети, и родители помнят меня и поздравляют. Я и сама их очень люблю, этот мой первый класс. Конечно, поздравляют и нынешние ученики.

- Почему вы решили выбрать профессию педагога? У вас были ориентиры в мире педагогики?

— У меня был вдохновляющий пример — моя учительница иностранного языка, пришедшая в нашу школу, когда я училась в 11 классе, Олеся Сергеевна. Именно глядя на неё, я выбрала свою профессию, решив, что тоже буду преподавать иностранные языки.

- И где вы учились?

— В Школе педагогики ДВФУ, в Уссурийске. Моя семья переехала из Армении в Приморье, когда мне было 2 года, и Уссурийск для меня — практически родной город: я в нём выросла, окончила школу и университет. В 2015 году я приехала во Владивосток, чтобы поступить в магистратуру — и одновременно устроилась работать в Гимназию № 2.

- Как давно вы возглавляете школу № 17?

— С ноября 2020 года. Я не только занимаю должность руководителя, но и продолжаю преподавать английский язык.

- Современные дети — какие они?

— Я думаю, дети во все времена нуждаются в любви, понимании и заботе. И неважно, это дети 70-х или дети ХХI века. Главное, чтобы учитель не забывал о доброте — и тогда они обязательно благодарно откликнутся. Я не понимаю, как можно не любить детей? Они всегда искренние и добрые.

- Ну, а гаджеты, которые захватили умы школьников, — это добро или зло?

— Мы от этого никуда не денемся, как ни крути. Да, сегодня дети живут в тесном контакте с гаджетами, и нужно научиться это использовать. Конечно, контент бывает разным, и порой нужно отвлекать детей от соцсетей, придумывать для этого новые методики, образовательные ресурсы. Именно это мы сейчас стараемся делать в школе № 17 — подключаемся к федеральным онлайн-проектам на образовательных платформах, заводим собственные. Дети могут в любое время подключаться к этим ресурсам, выполнять задания и получать какие-то бонусы.

- Вы рады, что попали в число участников краевой программы «Арендное жильё»?

— Конечно! Сегодня молодому учителю непросто купить жильё в ипотеку по рыночной цене, а краевая программа позволяет, во-первых, платить за найм жилья существенно меньше, чем в среднем на рынке аренды квартир, а во-вторых, через полгода мы получаем право выкупить квартиру на льготных условиях, опять-таки с помощью ипотечного кредита. Думаю, этот проект будет и дальше развиваться, потому что он способен привлечь в Приморье молодых специалистов для социально важных сфер — педагогики, медицины, ЖКХ.

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