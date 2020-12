«Здравствуйте, я иностранный агент»

О неизбежной «чернухе» на выборах и в политике – в разговоре с электоральным юристом.

Проведение предвыборной кампании — достаточно сложный процесс с точки зрения закона. Оформить пакет документов для выдвижения, собрать подписи, подготовить агитационные материалы — всё это непросто сделать без участия электорального юриста. Одним из таких специалистов является Эдуард Черторинский. Он рассказал «Золотому Рогу» о «грязных» сторонах своей профессии и о том, что ждёт кандидатов в 2021 году. Вы — электоральный юрист. В чём состоит ваша задача в организации выборного процесса? У электоральных юристов много ролей. Если обобщать, то это взаимодействие с участниками избирательного процесса и избирательными комиссиями: сопровождение этапа выдвижения кандидата или партийных списков, помощь в их регистрации, работа с агитационными материалами, проверка их законности, работа с наблюдателями, их инструктаж, судебные процессы, когда ты пытаешься снять оппонента за нарушения, либо защищаешь своих кандидатов или списки кандидатов. Функционал различный. Иногда это поиск компромата на оппонентов. Компромат — это «чернуха» или какие-либо нарушения закона? Всё, что можно найти в открытых источниках. Кто-то мог в судебных процессах участвовать, иметь исполнительные производства или долги. Существуют случаи, когда уголовное дело возбудили, а после прекратили. Это может не попасть в заявление кандидата о согласии баллотироваться. Если есть экологическая проблематика, то, возможно, этот политик поддерживал в прошлом что-то, что не очень хорошо связано с экологией. Или наоборот. Поиск условного компромата — не основной функционал электорального юриста, это скорее побочная история. Есть юристы, которые работают на защиту или нападение, есть «чернушники», а есть «регистрационщики», которые сопровождают выдвижение, наблюдателей, взаимодействуют с избиркомами, а иногда это всё сливается в одном специалисте. Всё зависит от масштабов кампании. Ну и от задач, которые ставят перед юристом. То, что вы мне сейчас рассказали, производит впечатление достаточно грязной работы. Вы вообще как это рассматриваете? Соглашусь с вами, это зачастую достаточно грязная история. Я отношусь к этому профессионально: есть задачи, их надо выполнять. Если ты не хочешь — не работаешь. Обычно с этим определяешься, когда принимаешь или не принимаешь заказ. Если согласился работать, то надо заниматься. Тем более, если это твоя профессия. Когда начинал, сильно переживал по этому поводу. Сейчас уже нет. Были ли в вашей практике ситуации, когда вы отказывались от проектов по моральным соображениям? Это было один раз в конце 2015-го года. Там давали очень большие деньги, это были выборы то ли в городскую Думу, то ли в Думу муниципального района. Там в чём была проблема: Дума самораспустилась, и тут же назначили новые выборы, избирательные сроки порезали, а их можно сокращать в случае, если надо экстренно выбирать представительный орган. Следовало сразу ехать, работать с колёс, также достаточно конфликтная ситуация складывалась на уровне противостояния «мэр-губернатор». От того заказа я отказался: с одной стороны учитывал накал страстей, с другой — под те задачи, которые поставили, не хватало времени. Можно ли кандидату обойтись без грамотного юридического сопровождения? Зависит от уровня выборов. Если мы имеем дело с поселенческими выборами, то да. Если мы говорим про выборы муниципального уровня, в город, район или городское поселение, то проблематично. Но тоже всё зависит от ситуации. Если ты идёшь от парламентской партии, то тебе централизованно помогут собрать документы, проконтролируют движение. Если идёшь собирать подписи, то, скорее всего, сам ты их не соберёшь. Закон выставляет достаточно строгие правила для самовыдвиженцев. Реально ли такому кандидату, даже с профессиональным юристом, обойти все преграды? Да, абсолютно реально. Конечно, всегда оцениваем, сколько подписей надо собрать… Но можно собрать любое количество. Тут вопрос в том, сколько у тебя есть денег, и как рано ты включился. Если в первый день, когда можно выдвигаться, ты уже стоишь с пакетом готовых документов в избиркоме, чтобы тут же открыть счёт, оплатить подписные листы и приступить к сбору, у тебя уже сидит штат, сборщики проинструктированы, ты соберёшь. Будь то даже региональная кампания в Заксобрание, где надо собрать много подписей. Обратимся к выборам следующего года. Ждут ли нас какие-то обновления законодательства? В частности, на региональном уровне шла речь об изменении соотношения одномандатников к списочникам в Заксобрании. Если говорить про изменение пропорции, то это вопрос корректировки устава Приморского края и избирательного кодекса Приморского края. Естественно, всё это на усмотрение властей. Пойдут ли они по этому пути? Думаю, немалая вероятность изменения пропорции с двадцати списочников и одномандатников в сторону тридцати одномандатников и десяти списочников есть. Но будет ли это реализовано — я не знаю. Точно знаю, что это обсуждалось, финальное решение неизвестно. Что касается федеральных изменений, то сейчас находится на рассмотрении очень интересный законопроект по иноагентам. Если его примут, то со следующего года у нас в законодательстве появятся два термина: кандидат, который непосредственно является иностранным агентом, и кандидат, аффилированный с лицом, являющимся иноагентом. Что это из себя представляет? В закон о СМИ внесён пакет поправок, которые ввели понятие иностранный агент — это СМИ, физическое или юридическое лицо, которые распространяют на территории России информационные материалы, финансируется из-за рубежа, либо иностранные средства массовой информации. Это могут быть не только иностранные СМИ или организации, но и российские организации или граждане, общественные организации без регистрации, которые получают финансирование из других стран и распространяют информационные материалы зарубежных СМИ или других иностранных агентов. Минюст ведёт реестр, где указаны все иноагенты. Ситуаций, когда сам кандидат попал в этот реестр, почти не будет. Но могут быть случаи, когда кандидат аффиллирован с лицом, которое является иноагентом. Это говорит о том, что кандидат получает финансирование от такого лица и накладывает ряд ограничений. Так, кандидат должен будет написать об этом в заявлении на согласие баллотироваться, он должен указать спецстатус в подписных листах, на стенде в день голосования. Далее он должен будет в каждом агитационном материале делать на это указание. Печатный материал, газета, даже публичное выступление следует предварять словами: «Здравствуйте, я иностранный агент». Естественно, это никому не надо. Потом придёт какой-нибудь электоральный юрист, увидит, что кандидат репостит у себя на странице «Вконтакте» «Радио Свобода» или любое другое иностранное СМИ. Да и деньги ему на акции выделяли непонятные люди. А в заявлении он ничего такого не указал. Так что давай в суде поговорим с тобой по этому вопросу. Возможно, появятся ещё законопроекты, которые введут новые основания для снятия кандидатов. Может быть, что-то по агитации новое увидим. Так или иначе, в следующем году, примерно к февралю-марту, будет понятен объём изменений в нормативную базу, которые пройдут через Госдуму. Вы, как специалист, за либерализацию законов в этой сфере или за ужесточение? Сложный вопрос. С одной стороны, я юрист, который работает зачастую на атаку, естественно, мне выгодно иметь козыри. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что электоральная юриспруденция к этому не сводится. Опять-таки, с каждым годом снять кандидата становится всё сложнее. Либерализуется судебная практика, законодательство, вводятся поправки, которые облегчают жизнь участникам избирательного процесса. И, думаю, это будет дальше развиваться. Плюс я понимаю, что процесс либерализации неизбежен. Кто-то говорит, что это связано с трансфером власти. Кто-то — что политическая модель будет, так или иначе, модерироваться, появятся две ключевые партии, как в США. В Штатах электоральные юристы в судах никого не снимают, там они работают именно на компромат. Их задача — вытащить на оппонента всё плохое и начать публиковать. Их основное оружие — агитация. У нас сейчас это прослеживается в зачаточном виде. То есть, несмотря на имеющийся негативный фон в СМИ, Россия всё же идёт на пути либерализации законодательства в электоральной сфере? Если мы говорим про судебные практики, то да¸ действительно. Я очень сильно ощутил это с 2016-го года. Те основания, по которым раньше снимали, отпадают. Периодически новые вещи появляются, как закон по иноагентам. Процесс двойственный, его пытаются модерировать, но вообще, да. Послабления с каждым годом заметнее. А как вы попали в эту сферу? Сфера достаточно закрытая. Мой первый руководитель, преподаватель юридического института ДВГУ, где я учился, позвал меня работать по специальности. Это были вещи, не связанные с выборами. Когда я учился на пятом курсе в 2011-м году, он переходил во Фрунзенский ТИК из Первореченского и предложил мне своё место. Тогда я вообще слабо понимал, что это. На муниципальных выборах начал взаимодействовать с кандидатами самостоятельно: проверять документы, помогать. Со мной начали консультироваться и вот так все постепенно и произошло. А как с конкуренцией в этой среде? Тут всё зависит от того, как ты сам к этому относишься. Конкуренция возможна, если вы работаете на противоборствующие стороны, но, опять же, к этому можно относиться по-разному. На первом плане должен быть профессионализм. Если тебе надо против кого-то работать, ты работаешь. Неважно, друг это или нет. Но при этом отношения могут оставаться дружескими. Анна Сатимова

