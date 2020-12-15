«Здравствуйте, я иностранный агент»

Что касается федеральных изменений, то сейчас находится на рассмотрении очень интересный законопроект по иноагентам. Если его примут, то со следующего года у нас в законодательстве появятся два термина: кандидат, который непосредственно является иностранным агентом, и кандидат, аффилированный с лицом, являющимся иноагентом. Что это из себя представляет? В закон о СМИ внесён пакет поправок, которые ввели понятие иностранный агент — это СМИ, физическое или юридическое лицо, которые распространяют на территории России информационные материалы, финансируется из-за рубежа, либо иностранные средства массовой информации. Это могут быть не только иностранные СМИ или организации, но и российские организации или граждане, общественные организации без регистрации, которые получают финансирование из других стран и распространяют информационные материалы зарубежных СМИ или других иностранных агентов. Минюст ведёт реестр, где указаны все иноагенты.