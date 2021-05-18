Ольга Романова: Мы перестали улыбаться нашим детям

Третий этап. Обязательно проговорить, опять же вне зависимости от того, установлен факт или нет, как нужно себя вести — отвечать или нет, реагировать или закрыться, продолжать ли общение. Здесь все индивидуально. Вы лучше знаете своего ребенка. Кому-то не хватает живого общения, он его компенсирует в интернете. Тогда ему может быть проще оставаться в цифровом мире, но в этом случае нужно совместно выработать стратегию поведения, ребенок точно должен знать, что он не один на один с проблемой. Другой ребенок хорошо социализирован, для него не будет проблемой на время исключить общение в сетях, чтобы не получать тот самый травмирующий эффект. Главное здесь — выработать правильную для себя реакцию, чтобы остановить негативное воздействие.