Я только недавно проехала по тем районам, которые входят во Владивостокский одномандатный избирательный округ. И везде я встречаю только позитив. При этом, хочу вам сказать, это честные встречи. Не тогда, когда собираются подготовленные люди и задают подготовленные вопросы. Мы просто останавливались в городе или поселке и шли на улицы общаться с людьми. Я вообще за прямой диалог с избирателями, за конкуренцию и открытость. Мне кажется, что нынешнее время требует новых решений, новых правил. Люди устали от пустых обещаний и от отчетных фото в соцсетях. Понимаете, быть депутатом — это не привилегия, это обязанность. Пока любой депутат мнит себя великим политиком безо всяких на то оснований, никакого прогресса и развития ждать не стоит. Важно понимать, что на этой работе главное — отдавать, а не брать. Не думать о своих великих амбициях, порой ни на чем не основанных. И работать так, чтобы даже оппонентам не за что было вас упрекнуть в профессиональном плане. Вообще, быть профессионалом до мозга костей — лучшая гарантия политического долголетия. Важно не стать политическим мотыльком, летящим на любой притягательный свет. Намного важнее самому стать тем источником света, который не боится окружающей темноты, в том числе темноты политической.