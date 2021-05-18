Уже через неделю праймериз «Единой России» подойдут к финалу: 24 мая начнется этап онлайн-голосования, а 30 мая откроются счетные участки. За это время жителям Приморья предстоит определить, кто же в сентябре представит партию власти на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания. Всего о своем желании принять участие в праймериз заявили более 300 человек.
Несмотря на такую конкуренцию, приморские политологи одним из наиболее ярких кандидатов называют Розу Чемерис. «Золотой Рог» встретилась с политиком, чтобы узнать, о чем она говорит с жителями края и для чего открывает «Школу наблюдателей».
— Роза Басировна, вопрос, вроде бы, не относящийся напрямую к праймериз, но тем не менее. Политика — дело нечистое, скажем так. Однако даже самые ярые противники не могут вам ничего предъявить. Насколько важна, с вашей точки зрения, репутация?
Я действительно считаю, что для женщины как в жизни, так и в политике, хорошая репутация — основа основ и без такого прочного фундамента состояться в современной политике невозможно. Честно говоря, с первого дня моей жизни здесь, каких только камней в меня не пытались кидать. Но, к всеобщему удивлению, я оказалась, как сказал один мой приятель, «настоящей пай-девочкой». Которая любит и уважает семью как главную жизненную ценность и готова всегда защищать ее от всех нападок. Которая не боится называть вещи своими именами. Которая не позволяет себе глупости и подлости. А недоброжелатели… Они есть всегда.
— Действительно, вы выбиваетесь из привычного образа политиков-женщин. А есть ли у вас понимание того, как на вас реагируют люди в районах? Нет ли диссонанса?
Я только недавно проехала по тем районам, которые входят во Владивостокский одномандатный избирательный округ. И везде я встречаю только позитив. При этом, хочу вам сказать, это честные встречи. Не тогда, когда собираются подготовленные люди и задают подготовленные вопросы. Мы просто останавливались в городе или поселке и шли на улицы общаться с людьми. Я вообще за прямой диалог с избирателями, за конкуренцию и открытость. Мне кажется, что нынешнее время требует новых решений, новых правил. Люди устали от пустых обещаний и от отчетных фото в соцсетях. Понимаете, быть депутатом — это не привилегия, это обязанность. Пока любой депутат мнит себя великим политиком безо всяких на то оснований, никакого прогресса и развития ждать не стоит. Важно понимать, что на этой работе главное — отдавать, а не брать. Не думать о своих великих амбициях, порой ни на чем не основанных. И работать так, чтобы даже оппонентам не за что было вас упрекнуть в профессиональном плане. Вообще, быть профессионалом до мозга костей — лучшая гарантия политического долголетия. Важно не стать политическим мотыльком, летящим на любой притягательный свет. Намного важнее самому стать тем источником света, который не боится окружающей темноты, в том числе темноты политической.
— Вы сказали, что общались с людьми в районах. Что же их волнует?
— Самые простые вещи, на самом деле. Расписание маршрутного автобуса между Раздольным и Вольно-Надеждинском. Люди не могут вернуться домой в определенное время, так как приходится ждать, когда все места в транспорте будут заняты. В Славянке многодетная мать получила земельный участок, где в силу особенностей ландшафта ничего нельзя построить. Людей волнует хаотичная застройка, когда они лишаются каких-то привычных для них вещей — например, уничтожаются пастбища для домашнего скота. Горожанам кажется, что это пустяк какой-то, но на селе совсем иные реалии. И этот вопрос обретает особое значение. Понимаете, это какие-то совершенно понятные вещи, которые, складываясь, формируют нашу жизнь. И всем нам хочется, чтобы она была достойной.
— Вам есть что ответить?
Конечно! Для себя я сформировала пять вопросов, решение которых необходимо Приморью. Это создание новой, современной дорожной сети. Дороги — это артерии, которые связывают между собой города и районы Приморья, дают новую жизнь нашему региону. И я готова не просто говорить об этом, а лоббировать дорожное строительство, тем самым развивая Приморье.
Еще я предлагаю разработать программу, которая позволит каждому приморцу купить свое хотя бы небольшое жилье! Мы все знаем, насколько высока стоимость квадратного метра в нашем регионе. И пришло время менять это!
Еще мне кажется важным, чтобы у жителей Приморья был продолжительный отпуск. Как у камчадалов, у жителей Магадана. Вот все говорят, что Приморье — один из самых солнечных регионов России. Но у нас с вами солнце — в тот сезон, когда качественно отдохнуть можно только за пределами края.
Много говорится, что жить на Дальнем Востоке должно быть комфортно. Но от чего зависит комфортность? Красивые города? Да. Школы, детсады — в шаговой доступности? Тоже да. Но с чего начинается комфорт для каждого? С зарплаты. Считаю, что приморцы должны получать зарплату с повышенным коэффициентом. Мы все знаем, что стоимость жизни у нас такая же, как в Москве, а зарплаты — минимум в два раза ниже. Так быть не должно. Да и пенсии, и иные пособия тоже должны выплачивать по повышенным коэффициентам. Это будет только справедливо.
— Совсем недавно вы запустили «Школу наблюдателей». Вы думаете, это необходимый этап на праймериз?
На самом деле, «Школа» появилась как ответ на запрос людей. Многие откровенно говорят о том, что не верят в честность выборов. А я считаю это недопустимым. Для меня важно вернуть доверие к самому процессу, защитить голос каждого избирателя. Ведь это очень важно для нашего с вами будущего. Мы твердо будем отстаивать право каждого человека проголосовать так, как он считает нужным. В каждом районе мы будем проводить обучение наблюдателей, рассказывать, что можно делать на предварительном голосовании, а что нельзя.
Обучение будут проводить юристы и политтехнолог. Первые будут объяснять все правовые моменты, ну, а политтехнолог — то, как все обычно происходит на практике, на что обратить внимание. Оснастим каждого наблюдателя камерами для фиксации нарушений, в день голосования будет работать коллцентр, куда будет поступать вся информация о нарушениях и где можно будет получить консультацию по действиям наблюдателя при выявлении правонарушений. Кроме того, мы намерены публиковать все данные о нарушениях, если они, конечно, будут.
Наблюдатели будут следить за ходом проведения голосования, контролировать соответствие состояния счетного участка прописанным Организационным комитетом нормам как до, так и во время и после голосования
Ольга ИЛЬЧЕНКО.