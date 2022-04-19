У Приморского края есть потенциал стать винодельческим регионом

В Китае, между прочим, делают качественное вино, но мы его пока не видим. Так или иначе, этим винам, как и винам других стран, нужно пройти склад «растаможки» в Риге. Грубо говоря, там сейчас «вставляют палки в колеса», что затрудняет процесс импорта. Поэтому нам остро необходим такой склад на Дальнем Востоке, хотя такие склады уже создаются по России. Благодаря ему цены на тот же алкоголь из Китая, Японии, Южной Америки и других ближних стран были бы гораздо ниже из-за более упрощенной логистики.