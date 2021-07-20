Что такое цена на стройматериал? В структуре строительства стройматериалы составляют 60%. Именно они сильнее всего влияют на стоимость. Допустим, до недавнего времени построить дом стоило один миллиард рублей, по новым ценам — на 600 миллионов больше. Это настолько глобальный рост, что невозможно спрогнозировать, что будет дальше: купят ли за такие деньги, есть ли вообще смысл строить. Что-то предпринять нельзя: ты никак не можешь повлиять на ценовую политику.