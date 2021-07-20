О том, как конкретно скажется сложившаяся ситуация на Приморье, и что можно предпринять застройщикам, рассказал директор некоммерческого партнёрства «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко.
— Главной проблемой в строительной сфере остаётся рост цен на стройматериалы, в частности — на металл и древесину. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию, и какими окажутся её последствия?
— Примерно в январе 2021 года металлурги-монополисты в России подняли цены на продукцию на 100%. У нас в стране всего несколько заводов, которые выпускают металл. Производители мотивировали это общемировым ростом цен, а значит, продавать в России по низким ценам им нет смысла. Строители опешили, ожидая адекватных мер от правительства. Однако по сей день проблема не решена.
Металл — одна из основных позиций, используемых в строительстве. Вслед за металлургами цены подняли производители битумной продукции, изделий из древесины, ожидается подъём цен на бетон. Произошла катастрофа, последствия которой мы ещё увидим.
Сегодня из-за этого наблюдается рост объёмов строительства. Все пытаются быстрее достроить, поскольку этот кошмар с ценами ставит под вопрос возможность завершения начатых проектов.
Что такое цена на стройматериал? В структуре строительства стройматериалы составляют 60%. Именно они сильнее всего влияют на стоимость. Допустим, до недавнего времени построить дом стоило один миллиард рублей, по новым ценам — на 600 миллионов больше. Это настолько глобальный рост, что невозможно спрогнозировать, что будет дальше: купят ли за такие деньги, есть ли вообще смысл строить. Что-то предпринять нельзя: ты никак не можешь повлиять на ценовую политику.
Сопутствующей проблемой стало исполнение госконтрактов. Одно дело, коммерческий заказчик, который может внести коррективы, а другое дело — государственный бюджет, который формируется планово и что-либо изменить сложно. И как найти огромные деньги на достройку, никто не знает. Можно смело прогнозировать, что масса объектов не будет завершена: школы, садики и крупные инвестпроекты.
Стоимость новостроек однозначно вырастет в следующем году. Но непонятно, что делать со спросом. У людей больше денег-то не появится. Вторичка, как обычно, подтянется под рынок новостроек.
Между собой мы сейчас шутим: раньше, когда хотели показать, что богатые, говорили, что деньгами топим костры, то теперь говорим, что фанерой. Поскольку фанера стала «золотой».
— Сейчас все застройщики вынужденно строят за заёмные деньги. Как быть предпринимателям в случае, если они взяли кредит, а его из-за роста цен не хватит на возведение дома?
—Тут проще. Здесь беседуют два коммерческих субъекта: застройщик и банк. Они прекрасно понимают ситуацию, смогут договориться и увеличить финансирование. А бюджетное учреждение так сделать не сможет.
—Власти пытаются отрегулировать ситуацию?
— Правительство Российской Федерации занимается вопросом регулирования цен с января. Сейчас лето, ничего не произошло. Они обсуждали введение дополнительных налогов, квоты, по сей день изменений нет. Региональная власть в данном случае бессильна. Это вне их полномочий.
Недавно была новость, что вице-премьер Марат Хуснуллин договорился с собственником одного из заводов о том, что он заморозит на полгода цены на металл, чтобы власти могли построить трассу. Вот на таком уровне всё решается. А что будут делать муниципальные, частные заказчики в Приморье? Поедут договариваться на металлургический завод?
—Слышала, что некоторые застройщики планируют приобретать ту же арматуру впрок на несколько проектов вперёд.
Уже поздно, она уже подорожала. Раньше стоила 30 тысяч, сейчас — 90. Ожидается, что ситуация стабилизируется. Но к старым показателям ничего уже не вернётся.
И если раньше покупатель ориентировался на 120 тысяч за квадратный метр, то теперь жильё будет стоит под двести. И застройщику в данной ситуации делать нечего, он же не поедет на завод просить скидку.
— Последствий ситуации стоит ждать в следующем году?
Да, будет просто ужасный рост цен. Удар по себе ощутит каждый: и покупатель, и бизнесмен.
— Вопрос, который волнует, наверное, всех: почему во Владивостоке такие высокие цены на жильё?
—Цены на жильё определяются престижностью места. Дорогая недвижимость означает, что город хороший для жизни.
— Но Владивосток же далеко не самый комфортный город.
Люди могут так говорить. Но цены на квадратный метр зависят только от этого фактора. Исключительно. Если людям нравится тут жить, они будут платить любые деньги: занимать, брать ипотеку, будут стараться остаться. Если им не нравится, они не будут покупать недвижимость.
То, что у нас стоимость недвижимости высокая, говорит лишь о том, что Владивосток — очень хороший город.
— Действительно спрос высокий на жильё?
— Да.
— А если брать элитные проекты, вроде жилого комплекса «Новатория».
— И они тоже пользуются спросом. Раз люди готовы платить такую цену за недвижимость, значит, они выбирают Владивосток.
— Но статистика же говорит об обратном: из Приморья люди уезжают в Москву, Питер, другие города.
— Всегда есть перемещение по стране. В Москве цена квадратного метра просто космос. За МКАДом — уже ниже, чем во Владивостоке. В самой Москве за 300 тысяч не приобретёшь жильё. Хорошая недвижимость уровня «Мариниста» в столице будет стоит миллион рублей за квадратный метр. И люди там покупают, поскольку это хороший город для жизни.
— Каким вы видите будущее коммерческого строительства во Владивостоке: будет ли это точечная застройка, или компании начнут строить жилые комплексы за пределами Владивостока?
— Марат Хуснуллин как-то заявил, что даже США со своим громадным бюджетом не потянули застройку, «размазанную» тонким слоем по стране: когда один дом, через километр другой. Малоэтажная Америка, о которой нам рассказывают. Школы, содержание, доставки, логистика — всё это очень дорого.
У всех городов мира один путь — максимальная концентрация, максимальная плотность. Мы видим, что так развиваются азиатские города: Сингапур, Токио, Гонконг.
Наша страна сейчас двигается по пути реновации: снос домов в центре городов и строительство вместо них новых.
— В начале года во Владивостоке активно говорили про применение механизма комплексного развития территории. Что сейчас с этой инициативой, как вы её оцениваете?
— Комплексное развитие территории — это старый формат, в градостроительном кодексе он присутствует около десяти лет. Но он не решает вопрос расселения. Чтобы эффективно расселять людей, сегодня ждут принятия специального закона. Я так понимаю, выборы в Госдуму пройдут, и новый созыв примет документ.
Хороша или плоха реновация? Городам надо развиваться, и, думаю, закон найдёт баланс между теми, кто захочет переехать, и теми, кто решит остаться.
В этом плане тоже ведь было много злоупотреблений, когда люди прописывались десятками в общежития.
— На том же Дальпрессе застройщик планирует выкупать у людей недвижимость за минимальную стоимость: около 300 или 400 тысяч.
— Это тоже перегиб. Но тут надо учитывать: всё, что заплатит застройщик, потом ляжет в цену квадратного метра. И отразится на покупателе.
Это единственный путь, чтобы соблюсти баланс между наличием социальной инфраструктуры, которую хотят граждане, и возможностями государства её содержать. Строительство за пределами городов — это большая градостроительная ошибка, которая была допущена в той же Москве, где целый загородный квартал стоит невостребованным, хотя дома построены хорошие.
— Благодарю за беседу!
Анна САТИМОВА