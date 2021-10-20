«Плюсик в карму»: экономика Приморского края показывает хорошие результаты

Подходит к концу 2021 год, и уже можно подводить его предварительные итоги. Особенно те, которые касаются экономического развития Приморского края. Корреспондент газеты «Золотой Рог» пообщался с министром экономического развития региона Натальей Набойченко и узнал о состоянии отрасли с начала года.

— Наталья Борисовна, что сегодня можно сказать о результатах экономической деятельности в нашем регионе по итогам девяти месяцев? — Могу сказать, что текущее состояние экономики Приморского края — удовлетворительное. На 1 октября 2021 года поступления налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета составили 80,8 млрд рублей. Это более чем на четверть превышает фактические поступления за тот же период прошлого года. При этом поступления по налогу на прибыль организаций выросли почти на 63%, а полученные от организаций на упрощенной системе налогообложения поступления — на 42%. Добавлю, что в крае отмечается устойчивый рост промышленного производства. Индекс производства промышленной продукции в январе — августе 2021 года увеличился на 33%, в том числе в обрабатывающем секторе индекс производства превысил аналогичные показатели января-августа 2020 года на 47%. Как пример, ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» почти на треть увеличило производство легковых автомобилей, на 15,3% — двигателей внутреннего сгорания. А ведь это высокотехнологическое производство с современной линейкой выпускаемой продукции. Рост объёма услуг транспорта составил 37,3% к уровню января-августа 2020 года. А это в том числе и наши морские порты. Оборот розничной торговли в январе–августе 2021 года оценивается в 316,6 млрд рублей — на 13% больше показателей оборота в январе–августе 2020 года. Все вышеперечисленные секторы составляют основу экономики края. А значит, проделанная в 2020 году правительством Приморского края работа по обеспечению устойчивого развития экономики оказалась эффективной. И это в условиях ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. — Оцените по 10-балльной шкале активность в этом году инвесторов и реализацию ими в нашем регионе своих проектов — Этот и прошлый годы оказались тяжёлым испытанием для всех. Мы столкнулись со множеством проблем, необходимо было быстро принимать решения, чтобы сохранить наши ресурсы. Один из определяющих факторов создания благоприятного инвестиционного климата — реализация преференциальных режимов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего социально-экономического развития. Эти режимы дают инвестору целый комплекс мер поддержки, преференций и налоговых льгот. Что касается инвесторов, то положительная динамика количества резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток наглядно отражает интерес бизнесменов к созданию и развитию своих проектов на территории Приморского края. Тысячи новых рабочих мест, десятки запущенных компаний, экологически чистые товары и продукты — всё это первые результаты введения режимов ТОР и СПВ. Преференциальные режимы региона создают новую экономику не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока. За восемь месяцев 2021 года между Корпорацией развития Дальнего Востока и резидентами ТОР подписаны соглашения о реализации десяти новых инвестиционных проектов, с резидентами СПВ заключены соглашения по 78 проектам. Стартапы в регионе запускает не только местный бизнес, приходят и компании из других регионов нашей страны. Приморье — лучшее место для начала своего дела. Основные факторы, которые важны для предпринимателя: комфортные налоговые и административные условия. Это обеспечивает возможность старта. Бизнес может предлагать инвестиционные проекты в крае также благодаря новым мерам поддержки. В этом году по итогам заседания Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморья семь проектов признаны приоритетными с целью получения земельных участков. — Сегодня активно говорится об оживлении экономической деятельности в стране и в Приморье в самых разных сферах. Где она у нас действительно заметна, а какие отрасли продолжают оставаться в минусе? — Возвращаясь к уже сказанному. Безусловный лидер экономики региона — это транспортный комплекс с его незамерзающими крупнейшими в стране морскими портами. Прирост складской и вспомогательной транспортной деятельности по итогам восьми месяцев текущего года в крае — почти 50% к соответствующему периоду 2020-го. И это действительно темп, характеризующий лидера. К сожалению, в силу карантинных ограничений паузу в развитии взял наш туристический кластер. Оборот организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (в действующих ценах) по итогам января-августа 2021 года составил 85,9% к аналогичному периоду предыдущего года. Но мы надеемся, что это — лишь затянувшиеся каникулы, по окончании которых наш регион вновь займёт лидирующие позиции по объёму турпотока в регионе. Говоря о «большой экономике», не надо забывать и про развитие в крае малого и среднего предпринимательства. В Приморском крае зарегистрированы 82,4 тысячи субъектов МСП. Более 56% из них — индивидуальные предприниматели (46,2 тысячи предпринимателей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество субъектов МСП в Приморье сократилось на 2,1%. Вместе с тем число индивидуальных предпринимателей выросло на 1,1%. Сегодня в крае работает 25 490 самозанятых граждан. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года их число увеличилось в 5,4 раза. В сфере предпринимательства с учётом самозанятых граждан занято 314,4 тысячи человек — почти треть трудоспособного населения края. С прошлого года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства увеличилась на 3,1%. В отраслевой структуре МСП преобладают: торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировка и хранение, строительство, деятельность по операциям с недвижимым имуществом. — Можно ли с уверенностью сказать, что экономика нашего региона будет в ближайшей перспективе расти более высокими темпами, чем в среднем по стране? — В соответствии с долгосрочным прогнозом экономики региона ожидается удвоение относительно 2020 года валового регионального продукта к 2030 году. Это значительно быстрее, чем прогнозная динамика развития экономики в целом по РФ. Формирование новой экономики края будет базироваться на реализации перспективных инвестиционных проектов. Привлечение инвестиций — одна из приоритетных задач для экономического блока правительства Приморья. Новые производства дадут рабочие места и налоговые поступления в бюджеты территорий. Постепенный рост объема инвестиций прогнозируется в связи с ожидаемым ростом инвестиционной активности в Приморском крае в ТОР и СПВ. Среди крупных проектов отмечу: строительство Находкинского завода минеральных удобрений (ЗАО «НЗМУ») в пос. Козьмино Находкинского городского округа (инвестиции — 244,6 млрд рублей, 1 505 новых рабочих мест);

создание судостроительного комплекса «Звезда» в городском округе Большой Камень (инвестиции по соглашению — 202,5 млрд рублей, 7 414 новых рабочих мест);

строительство в Михайловском муниципальном районе десяти свиноводческих комплексов, комплекса по производству комбикормов, элеватора (инвестиции — 31,7 млрд рублей, 1 555 новых рабочих мест);

строительство нового специализированного порта на Дальневосточном побережье РФ для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий (инвестиции — 61,1 млрд рублей, 659 новых рабочих мест);

создание интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье» в Артемовском городском округе (инвестиции — 55,5 млрд рублей, 15 000 новых рабочих мест).

Это новые производства, дополнительные рабочие места. А значит — перспектива и желание жить и работать в Приморье!

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