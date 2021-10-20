«Во веки веков — любовь»: секреты воспитания детей от жителей Приморья

Интервью
«Во веки веков — любовь»: секреты воспитания детей от жителей Приморья
«Во веки веков — любовь»: секреты воспитания детей от жителей Приморья
Сегодня, 13:00Фото: Медиахолдинг 1Mi
Есть устойчивая фраза: «все мы родом из детства». И действительно, будущее ребёнка и то, будет ли оно счастливым, зависит от того, что вкладывают в него родители. Корреспондент «Золотого Рога» решил разобраться в секретах воспитания детей и расспросил о них жителей Приморского края.

Заботиться, воспитывать, любить

Если поинтересоваться у любого родителя, что он даёт своим чадам, пока те растут, познают мир и учатся в нём жить, то каждый скажет про любовь, заботу, понимание, доброту и теплоту. Но не каждый может расшифровать эти понятия, подробно рассказать, что в них вкладывает.

Глава города Владивостока Константин Шестаков — отец двоих детей. Он поделился своим видением того, что обязательно должно присутствовать в родительском воспитании, чтобы ребёнок вырос достойным человеком

Фото:Анастасия Котляроваvlc.ru

— Родители прежде всего должны любить своих детей. Любить — значит слышать, следить, чтобы им было комфортно, понятно, интересно, чтобы ребёнок получал ответы, когда у него есть вопросы. Этого уже достаточно. И, конечно, делать своих детей счастливыми. Разделять с ними радостные моменты, сопереживать и помогать, — рассказывает мэр города.

Градоначальник и ранее отмечал, что в своём плотном графике он всё же находит время для того, чтобы побыть с семьей.

— Запрос от семьи — всё-таки видеть друг друга. Вот недавно, когда был день Военно-морского флота, проснулся сын, вышел в коридор, а я уже собирался на участие в параде в Золотом Роге. И он на меня так посмотрел и сказал: «Ты же мне обещал, что хотя бы один день в неделю будешь со мной!». Разревелся и ушёл… Я понимаю, что не могу его взять с собой, сейчас в принципе не стоит брать детвору на массовые мероприятия. Но я стараюсь их на выходные привлекать с собой в работу. Поэтому мои выезды с проверками, как минимум в скверы, парки, точно могут быть объединены с прогулкой с детьми, — заявлял после своего назначения на пост главы администрации города Константин Шестаков местным СМИ.

Здоровье + любовь

Но если рассматривать вопрос воспитания детей более прагматично, то можно докопаться до того, что одной любовью, как говорится, «сыт не будешь».

По словам бывшего вице–губернатора региона, а ныне лидера общественного движения «Матери России» Татьяны Заболотной, родители должны уделять должное внимание и здоровью ребенка. Как физическому, так и психологическому.

— Те нормы, которые традиционны для нас, для всех родителей: родил, воспитываешь, кормишь, заботишься, следишь за ростом и развитием, здоровьем. Мамочки с самого рождения переживают за этот показатель, потому что 9 месяцев она его носит и беспокоится, чтобы ребёнок получил доброе наследие от своих родителей.

Фото:ЗСПК

— Здоровье и любовь — очень важные составляющие воспитания. Ребёнку надо чувствовать родительскую любовь. Потому что он познаёт мир через отношения с родителями: как они его любят, как сильно можно положиться на мнение мамы и папы. Именно из семьи он готовится уйти в большой социум. И сколько внимания мы отдадим ребёнку, так он и войдет во взрослую жизнь, — считает Татьяна Заболотная.

Лидер движения «Матери России» также считает, что в ребёнка вкладываются ещё и денежные средства, которые направляются на какие-то нужды.

— Из семейного бюджета вкладываются в малыша деньги, в первую очередь — на образование. Но без постоянной родительской любви ребёнок жить не должен. Наша постоянная занятость на работе, когда папа — кормилец семьи, а где-то ещё и мама-кормилец, потому что у Приморского края специфика особая, где отец уходит в рейсы, в море или на вахту — всё это влияет на детей, — подчёркивает лидер общественного движения.

И дома, и в школе

С 1 сентября 2021 года в России вступило в силу решение об обязательной реализации программ воспитания в школах. Его поддержала и уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Приморья Ольга Романова.

Она отметила, что закон о закреплении воспитательной функции за образовательными учреждениями — это долгожданное решение.

Фото:Правительство Приморского края

— Все споры относительно того, кто несёт ответственность за воспитание юного гражданина, за формирование в нём полноценной личности с устойчивыми нравственными и жизненными ценностями, прекращены. Федеральные законы четко формулируют, что воспитание ребенка — это не только задача его родителей или законных представителей, но и профессиональная обязанность педагогов, — заявляет региональный детский омбудсмен.

Романова подчеркивает важность того, чтобы окружающие наших детей люди понимали, что так или иначе влияют на развитие и становление его личности, и действовали сообща, прививая ему чувство любви к Родине, понимание настоящих ценностей.

Напомним, теперь уже бывший федеральный детский омбудсмен и многодетная мать Анна Кузнецова (сейчас она заместитель председателя Госдумы) также поддержала предложение главы Минпросвещения РФ о закреплении за школами воспитательной функции. Позже соответствующий документ подписал глава государства Владимир Путин.

Фото:deti.gov.ru

— Процесс воспитания в школах нужно направлять. Важно определить, как гармонично организовать этот процесс, какой результат мы хотим получить. И ни в коем случае не оставлять педагога один на один с этими вызовами и задачами. Необходимо создавать условия, при которых у учителей появятся время и ресурсы для воспитательной работы. Кроме того, нужно пересмотреть подходы к оценке школ, учитывать не только число медалистов, но и все компоненты, включая воспитание, — акцентирует Анна Кузнецова.

КСТАТИ:

В минувшее воскресенье, 17 октября, в нашей стране отметили свой собственный, российский День отца. В тексте Указа, подписанного Владимиром Путиным 4 октября, говорится, что праздник учреждается «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

День матери в России отмечают с 1998 года в последнее воскресенье ноября.

Сюжеты:
Семейный очагПриморье
семьяПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы