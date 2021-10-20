— Запрос от семьи — всё-таки видеть друг друга. Вот недавно, когда был день Военно-морского флота, проснулся сын, вышел в коридор, а я уже собирался на участие в параде в Золотом Роге. И он на меня так посмотрел и сказал: «Ты же мне обещал, что хотя бы один день в неделю будешь со мной!». Разревелся и ушёл… Я понимаю, что не могу его взять с собой, сейчас в принципе не стоит брать детвору на массовые мероприятия. Но я стараюсь их на выходные привлекать с собой в работу. Поэтому мои выезды с проверками, как минимум в скверы, парки, точно могут быть объединены с прогулкой с детьми, — заявлял после своего назначения на пост главы администрации города Константин Шестаков местным СМИ.