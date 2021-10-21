Светлана Баженова: «Конкуренция между НКО — это миф»

Интервью
Светлана Баженова: «Конкуренция между НКО — это миф»
Светлана Баженова: «Конкуренция между НКО — это миф»
Сегодня, 08:00Фото: фото предоставлено спикером
Генеральный директор АНО ДПО и К «Развитие» рассказала о новых горизонтах работы и росте активности некоммерческого сектора региона

В конце октября в Приморье назовут победителей дополнительного краевого конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), который в этот раз проводится при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Объём субсидий из краевого бюджета — 41 миллион рублей, федеральное софинансирование — ещё более 17 миллионов.

На конкурс подали 91 заявку, предварительный отбор прошла 81 из них. Руководитель Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования и консалтинга «Развитие» Светлана Баженова входит в состав экспертной комиссии, оценивающей проекты. В интервью «Золотому Рогу» она рассказала, с чего обычно начинается путь к победам в грантовых конкурсах.

Светлана, вы занимаетесь обучением активистов некоммерческого сектора уже не первый год. На чём сейчас сконцентрированы ваши усилия?

— Начиная с середины 2020 года наш ресурсный центр стал ориентироваться на работу с инициативными группами из малых городов и сёл Приморского края и других территорий ДФО. Мы победили с проектом «Новые технологии развития — малым территориям Дальнего Востока» и получили президентский грант. Есть теория, которую подтвердили наши собственные исследования и дальнейшее общение с активистами: развитие гражданского общества начинается не с создания некоммерческих организаций, а с того, что у людей появляется какая-то инициатива и они начинают что-то делать, меняя мир вокруг себя.

На что вы нацеливаете активистов, которые попадают в зону вашего внимания?

— Выступая в роли ресурсного центра для НКО, конечно, мы бы хотели, чтобы некоммерческих организаций в Приморье, да и в целом на Дальнем Востоке, становилось больше. Конкуренция между НКО — это миф, который не выдерживает критики. Напротив, чем больше гражданской активности на территории, тем больше появляется ресурсов в этой сфере. И количество социальных проблем, с которыми работают некоммерческие организации, в ближайшее время не уменьшится. Поэтому мы стали искать инициативные группы и передавать им технологии развития местных сообществ. Рассказываем о том, как работать с людьми, где искать ресурсы внутри своих территорий, показываем примеры успешного опыта.

Пандемия не мешает вам в этой работе?

— Мы начали проект в разгар пандемии и долго не могли проводить очных мероприятий. Но я считаю, развитие происходит достаточно успешно: мы видим, как появляются и регистрируются новые некоммерческие организации, различные фонды. Приятно, что наши теории оправдались, и у людей действительно существует большой запрос на обучение. Наблюдая эту тенденцию, я предложила создать отдельную проектную школу для инициативных групп во Владивостоке — сейчас мы заняты их выявлением. Пока запустили опрос в рассылку, а также используем метод «сарафанного радио».

Можете ли вы привести примеры общественных инициатив, имеющих хорошие перспективы?

— Очень хорошую историю мы наблюдаем в посёлке Трудовом, где один приезжий парень несколько лет назад начал чистить берег от мусора. Постепенно к нему стали присоединяться местные жители — инициатива разрослась, теперь это социальный проект «Берег мечты». Также в Находке и близлежащих посёлках можно выделить целый пул инициативных групп, социальные идеи буквально бурлят. Сейчас, например, в Ливадии делают памятник китобоям. Как известно, китобойный промысел в Приморье был хорошо развит. Люди создали эскиз, выиграли финансирование через проекты инициативного бюджетирования и уже благоустраивают территорию для будущего памятника. Кроме того, активисты на грантовые средства сделали восьмикилометровую экологическую «Тропу орлана», соединяющую посёлок Ливадию с посёлком Средним.

Как Приморье выглядит на фоне других регионов Дальнего Востока в отношении грантовой активности НКО?

— Если говорить о количестве заявок на конкурсы Фонда президентских грантов, то на Дальнем Востоке в этом смысле лидирует Якутия. Этому есть объяснение: там грантовая активность НКО стала заботой органов власти на всех уровнях — от муниципального до республиканского. Но вот если говорить о качестве заявок, то здесь Приморье на первом месте. У нас стабильно высокое соотношение выигранных грантов на число поданных заявок: 26,6%. При этом средний показатель выигранных заявок в конкурсе президентских грантов по всей стране составляет только 23,3%. К тому же у нас в регионе зарегистрировано самое большое количество некоммерческих организаций — сейчас их уже более 3,2 тысячи и постоянно появляются новые.

Почему активистам следует создавать НКО? Ведь это означает определённый уровень ответственности, обязательства…

— Да, конечно, создание НКО подразумевает отчётность. Но вместе с тем некоммерческая организация даёт устойчивость инициативам, даёт возможность привлекать ресурсы другого уровня — не только гранты и субсидии, но и частные пожертвования. Так что если цели у активистов простираются дальше, чем установка нескольких лавочек во дворе, есть смысл создавать НКО.

Но есть ведь примеры того, как люди собирают пожертвования просто в интернете, кинув клич…

— Как правило, сбор в интернете идёт на личную карту, и её обладатель сразу попадает под финансовый мониторинг банка, но вместе с тем он неподотчётен — то есть люди просто готовы подарить ему свои деньги. Это не так в случае с НКО — здесь благотворители имеют возможность проследить расходование своих взносов и даже отозвать их. Это более цивилизованный и серьёзный путь.

Сюжеты:
Общая ответственностьПриморье
Дальний ВостокНКОСО НКОПриморье
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