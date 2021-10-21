— Если говорить о количестве заявок на конкурсы Фонда президентских грантов, то на Дальнем Востоке в этом смысле лидирует Якутия. Этому есть объяснение: там грантовая активность НКО стала заботой органов власти на всех уровнях — от муниципального до республиканского. Но вот если говорить о качестве заявок, то здесь Приморье на первом месте. У нас стабильно высокое соотношение выигранных грантов на число поданных заявок: 26,6%. При этом средний показатель выигранных заявок в конкурсе президентских грантов по всей стране составляет только 23,3%. К тому же у нас в регионе зарегистрировано самое большое количество некоммерческих организаций — сейчас их уже более 3,2 тысячи и постоянно появляются новые.