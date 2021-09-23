Чем гордится, о чем волнуется и чему рад директор школы

Вот и вновь начался учебный год. Каждое утро в школы Владивостока спешат ученики, в коридорах звенят звонки, начались родительские собрания… Все, как всегда, и как положено.
К новому курсу готовы заранее
— К 1 сентября, разумеется, наша школа была полностью готова принять учеников. Мы каждый год проводим ощутимые ремонтные работы — в этом нам помогает и учредитель, и наши спонсоры, и родители, — говорит Ольга Викторовна. — Школу привели в порядок, сами понимаете, в течение учебного года каждый день 700 детей — это серьезно. Поэтому летом и требуется ремонт.
Полностью отремонтирован первый этаж, здесь мы сменили полы. Заменили лестницы в школьном дворе, двор заасфальтировали и нанесли разметку, чтобы заниматься физкультурой (стадиона, к сожалению, у нас нет). Озеленили двор, причем родители наших учеников помогли — делать новые посадки нам помогал настоящий специалист, знающий, какая сторона склона лучше для каких растений, что хорошо растет рядом, что нет. Так что наша клумба у памятника Лизе Чайкиной, имя которой носит школа, и наш небольшой зеленый уголок стали еще лучше.
Так что к Дню знаний школа была готова на все сто. Ну, а настроение… Настроение у меня немного настороженное, уже второй год, и это в первую очередь связано с пандемией… Непростое время. Требования санитарно-эпидемиологические по-прежнему очень строгие, кроме того, мы все ощущаем ответственность за жизнь и здоровье детей.
— Каждый год приносит нашим школам какие-то новые требования, иногда появляются даже новые предметы. Этот год тоже не обошелся без новшеств…
— Да, и мне в этом смысле очень приятно, что к новведениям-2021 мы оказались готовы заранее. Жизнь доказывает, что мы стратегически грамотно выстраиваем программу развития школы.Еще два года назад мы получили — по итогам конкурса — грант от губернатора Приморья на внедрение проекта «Школа гражданской идентичности». Нас — педагогов, родителей — беспокоит тот факт, что многие выпускники, в том числе нашей школы, уезжают учиться и потом остаются работать в центральных регионах страны или даже за рубежом, не возвращаются в Приморье, во Владивосток. Кто же будет развивать, вести в будущее наш чудесный край?
Поэтому наш проект состоял из нескольких частей, в том числе одна из них была направлена на то, чтобы школьники как можно больше знали об истории, уникальном природном разнообразии Приморского края, сознательно любили свою родину и хотели здесь остаться…
Я — преподаватель географии. И очень люблю слова знаменитого географа, соратника Льва Гумилева — Юрия Ефремова: «Люблю и знаю. Знаю и люблю. И тем сильнее люблю, чем лучше знаю».
Наша задача — показать детям красоту, историю и потенциал края и города, раскрыть его. Для того, чтобы, узнавая, они больше любили и уважали свою малую родину.
Вот такой проект мы реализовали на грант губернатора. А в этом году в программы школ Приморья вводится новый курс, посвященный изучению географии, истории, биологии Приморского края. И мы к нему готовы!
Мало того, наш учитель истории Олеся Ботнарь является соавтором пособия по этому курсу, она не единожды выступала перед учителями Приморья, объясняя методику преподавания.
Мы — еще в рамках реализации проекта — провели краевой методический семинар для учителей истории, биологии, географии со всего Приморья, делились своим опытом внедрения новых курсов, приглашали специалистов, которые тоже выступали перед педагогами.
Провели тогда мы и школьную игру для старшеклассников из школ Владивостока, посвященную основным направлениям развития города: что можно улучшить во Владивостоке, как вычленить и начать решать его проблемы? И что интересно — ребята не только очень грамотно вычленяли эти проблемы, но и предлагали интересные нестандартные решения, которые нам, взрослым, и в голову бы не пришли. А у них другое видение! И эта игра была настоящим удовольствием.
Гражданская идентичность предполагает знание нашими ребятами правовых, юридических и социальных норм и нюансов. Поэтому мы организовывали для старшеклассников встречу с детским омбудсменом, наши ребята ходили на заседания Думы Владивостока, смотрели, как работа устроена изнутри. Потом рассказывали одноклассникам, делились впечатлениями. И знаете, им было очень интересно, это было настоящее событие для школы!
Воспитывать не переставали никогда
— Уделяете ли вы внимание дополнительному образованию?
— Разумеется. Мы работаем в одну смену, и потому во второй половине дня наши ученики заняты проектной, научно-исследовательской деятельностью, занимаются в спортивных секциях. Опыт показывает, что проектная деятельность — умение создать проект, реализовать и увидеть результаты — очень интересна детям, они сами приходят с инициативой: мы хотим то или это… Однажды пришли старшеклассники и сказали, что хотят вместе со студентами ДВФУ создавать робота для уборки акватории! Мы вышли на университет, вместе со спонсорами оплатили закупку составляющих для робота… И в итоге наши ребята даже попали на соревнования в США, где заняли второе место!
Много времени мы уделяем спорту, раньше День здоровья мы проводили на стадионе «Динамо» регулярно, каждую осень! Увы, в связи с пандемией уже второй год не проводится такой день, а ребята спрашивают, да и родители…
Немало времени уделяется и дополнительным занятиям по основным предметам. Мы с помощью спонсоров смогли подключиться к платформам типа «Учи.ру», «Парта», например, где ребята в очень интересной форме — общения с роботом — совершенствуются в тех или иных областях знания.
— В школу возвращают воспитательные функции. Вы к этому готовы?
— А мы и не переставали ее выполнять. 13-я школа, на мой взгляд, взгляд человека, который проработал тут 28 лет, уникальная. Наша сила в единении — учительского коллектива, детей и родителей. На собраниях я всегда говорю: у нас одна цель — наши дети. Умные, образованные, хорошо воспитанные, инициативные, творческие. Конечно, та система воспитательной работы, которая в школе выстраивалась десятилетиями, никуда не ушла, она и сегодня дает результаты. Мы — за классическое фундаментальное образование, при этом мы стараемся не отставать и от всех современных тенденций — сохраняя, однако, традиции, уважая и зная историю школы, развиваемся и реализуем множество проектов. Не забывая о воспитании. Я всегда говорю ребятам, что знание этикета, воспитанность, умение прислушиваться к другим и уважать их — это те составляющие, без которых невозможно стать успешным.
Отмечу, что да, в последние годы воспитательной линии в школе уделяется все больше внимания. За классное руководство стали очень хорошо платить, например. Это приятно. Но скажем честно — учителя всегда воспитывают детей, даже когда за это не очень хорошо платят.
На сайте нашей школы — как и любой другой школы Владивостока — вы можете найти нашу воспитательную программу. Там охвачены все нюансы: и гражданско-патриотическое направление, и эстетическое, и экологическое, и спортивное.
Мы никогда не снимали с себя ответственности за воспитание детей. Никогда.
— Может быть, чуть подробнее расскажете о гражданско-патриотическом направлении работы?
— Вы не поверите, но у нас каждый год проходит смотр строя и песни! Видели бы вы, как это нравится ребятам, какой дух братства царит на смотре!
Кроме того, у нас на территории школы, как я уже говорила, стоит памятник Лизе Чайкиной. Дети изучают ее биографию, все знают, кто она такая и почему школа носит ее имя. Мы проводим 9 мая митинг у памятника. Часто приглашаем в гости ветеранов — детей войны, участников войны. Я считаю такое общение крайне важным. А еще мы проводим конкурсы чтецов, конкурс военной песни…
А еще мы больше четверти века дружим с Седанкинским домом ветеранов и каждый год к Дню пожилого человека даем там концерт. И намерены продолжать эту дружбу.
Уверена, что поездка в дом ветеранов идет на пользу нашим детям, которые — что скрывать — порой растут как тепличные растения.
— О чем волнуется директор?
— О здоровье детей и их семей. Больше всего. Со всем остальным мы справимся, не сомневайтесь. Скорее бы пандемия ушла в прошлое и мы вернулись к нашим традициям — Дню здоровья, фестивалю «В мире сказок» и многому другому…
— Сегодня много говорят, что, мол, нынешняя молодежь…
— Ох и молодежь пошла, да? — смеется Ольга Викторовна. — Сегодняшние дети, подростки — они такие интересные, смелые, яркие, они подчас разбираются в каких-то вещах лучше нас. И они меня радуют! Да, они не такие, как мы. Но это правильно.