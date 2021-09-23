Чем гордится, о чем волнуется и чему рад директор школы

— А мы и не переставали ее выполнять. 13-я школа, на мой взгляд, взгляд человека, который проработал тут 28 лет, уникальная. Наша сила в единении — учительского коллектива, детей и родителей. На собраниях я всегда говорю: у нас одна цель — наши дети. Умные, образованные, хорошо воспитанные, инициативные, творческие. Конечно, та система воспитательной работы, которая в школе выстраивалась десятилетиями, никуда не ушла, она и сегодня дает результаты. Мы — за классическое фундаментальное образование, при этом мы стараемся не отставать и от всех современных тенденций — сохраняя, однако, традиции, уважая и зная историю школы, развиваемся и реализуем множество проектов. Не забывая о воспитании. Я всегда говорю ребятам, что знание этикета, воспитанность, умение прислушиваться к другим и уважать их — это те составляющие, без которых невозможно стать успешным.