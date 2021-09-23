Марина Шкуратская: «Прием детей в первые классы шел в два этапа»

Более 20 тысяч первоклассников сели за парты в Приморье — набор в школу шел с апреля по сентябрь. О том, как велась эта работа и какие правила в этом году её регламентировали, в интервью «Золотому Рогу» рассказала заместитель министра образования края Марина Шкуратская.

— Марина Владимировна, расскажите, как осуществлялась запись в первые классы в этом году?— Приём детей в первые классы проходил в два этапа. Первый этап длился с 1 апреля по 30 июня. Он был предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закреплённой территории. Второй этап стартовал 6 июля и длился до момента заполнения всех свободных мест в школе. В течение второго этапа можно было подавать заявления в том числе в школы другого района. Информацию о том, за какой территорией закреплена та или иная школа, родители могли найти на сайте администрации муниципалитета или самого учреждения. — Кто имел преимущественное право на поступление в первый класс?— Дети, имеющие преимущественное право, — это те, чьи старшие братья или сёстры уже учатся в этой школе, а также дети прокуроров, судей и следователей, военнослужащих. Список этим не ограничивается, на деле он гораздо больше. — Сколько лет должно быть ребёнку, чтобы его зачислили в первый класс?— В первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей учредитель образовательной организации может разрешить приём ребёнка в более раннем или более позднем возрасте. — Есть ли какие-то особенности при приеме в школу детей с ограниченными возможностями здоровья?— Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей или законных представителей, на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. — Как принимали заявления для записи ребенка в первый класс?— Заявление можно было подать любым удобным способом из перечисленных: лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте, через официальный сайт школы, а также через портал Госуслуг. — Какие документы требовались?— От родителя требовался паспорт или другой документ, подтверждающий его личность, к примеру, временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта, а также свидетельство о рождении ребёнка и документ, подтверждающий проживание будущего первоклассника на закреплённой за школой территории. — А могли ли родителям отказать в приёме?— В приёме школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребёнка в другую школу. При этом хочется отметить, что при распределении закреплённых территорий между школами учитывается количество проживающих там детей, поэтому отказ в приёме на первом этапе маловероятен.

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