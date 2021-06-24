Светлана Каня: Приёмные родители помогают друг другу

«Ассоциация приёмных семей Приморского края» в этом году реализует сразу три грантовых проекта, объединённых общим направлением — поддержка замещающих семей. Насколько она важна для взрослых людей, руководитель организации Светлана Каня рассказала в интервью «Золотому Рогу».

Светлана Каня Фото: ИК "Золотой Рог" — Светлана Владимировна, расскажите об идее проекта «Равный равному». Когда она возникла и почему? — Наша организация зарегистрирована в 2017 году, и почти с самого начала мы чётко понимали, что проект «Равный равному» будет одним из направлений нашей работы. Идея в том, что более опытные приёмные родители оказывают поддержку начинающим. У семей со стажем больше запас ситуационных кейсов, и другому родителю обратиться к человеку со сходным опытом комфортнее, чем в официальную структуру. Сам проект делится на несколько этапов и развивается по нескольким направлениям. Первое — оказание поддержки замещающим семьям. Мы выезжаем в разные районы края, проводим обучающие семинары — и тот костяк приёмных родителей, который через них прошёл, становится опорой для других замещающих семей на своих территориях. Второе направление — мощная «прокачка» лидеров, руководителей клубов приёмных семей. Третье направление — работа со специалистами органов опеки и служб сопровождения по всему краю. Все три направления тесно связаны между собой. — Что значит «выгорание» приёмных семей? Почему взрослые люди не могут самостоятельно справиться с этим? — Это может относиться не только к приёмным семьям. Выгорание — некий общий термин, он означает отсутствие у человека поддерживающего ресурса. Что-то вроде севшей батарейки. Самостоятельно с этим справиться могут очень немногие, для этого нужно обладать профессиональными навыками. Важно, чтобы родитель не заблуждался, что он какой-то неправильный, и эксцессы происходят только в его семье. Для этого и нужны группы поддержки, клубная работа, которую предполагает наш проект. Мы также привлекаем к работе профессиональных психологов, которые разбирают ситуации в семьях и дают рекомендации. — С какими организациями в рамках проекта «Равный равному» взаимодействует «Ассоциация приёмных семей Приморского края»? — У нас работают профессиональные структуры сопровождения замещающих семей, и наша клубная работа является как бы продолжением их деятельности, мы работаем в тройственном союзе, а также непременно сотрудничаем с краевым Министерством образования, уполномоченным по правам ребёнка и администрациями муниципалитетов. Сейчас каждый, кто хочет взять ребёнка в семью, проходит школу приёмных родителей и может обратиться за помощью туда. Но все родители разные, и у них должен быть выбор, кому рассказать о своих проблемах. Так уж сложилось, что людям проще обращаться за помощью к тем, кто не осудит, не обвинит в некомпетентности, а выслушает и поделится советом. Конечно, мы взаимодействуем с общественным движением «Матери России» — члены наших клубов зачастую являются активистами этого движения. Также мы работаем с фондом «Надежда по всему миру» и надеемся продолжать плодотворное сотрудничество. У нас подписан договор о сотрудничестве с «Арифметикой добра». Мы поддерживаем тёплые отношения с «Солнечным городом» из Новосибирска, «Позитивным домом» из Хабаровска и многими другими общественными организациями из разных регионов России. — Что уже сделано в рамках проекта в этом году, и что ещё предстоит сделать? Как в этом помогает президентский грант и краевая субсидия? — Поначалу мы вели проект вовсе без всякой грантовой поддержки. Первый президентский грант нам удалось выиграть в 2019 году, а затем в 2020 году мы подали на краевую субсидию проект «Наставник», который является логическим продолжением проекта «Равный равному». И после этого мы выиграли ещё два президентских гранта! Один из них помог организовать несколько слётов замещающих семей в разных районах Приморья, другой будет направлен на повышение квалификации сотрудников служб сопровождения и органов опеки. Мы уже провели семинары и слёты в Артёме, Находке и Михайловском районе, собрав на них семьи из 11 муниципалитетов. С сентября по ноябрь мы готовимся провести ещё шесть таких слётов. Итоговым мероприятием всех этих проектов станет форум приёмных родителей, который мы планируем провести в конце ноября или в декабре. Сейчас в Приморье действует 10 клубов приёмных семей, планируется создать ещё четыре. Грантовые средства позволяют оплачивать транспортные расходы, оплату проживания иногородних участников, консультации профессиональных специалистов. Без такой поддержки было бы очень сложно. — Гранты заканчиваются в декабре 2021 года. Какой вы видите дальнейшую судьбу проекта? — Проект будет продолжаться независимо от того, будем мы побеждать в дальнейших грантовых конкурсах или нет, хотя, конечно, мы будем составлять заявки и на краевой, и на федеральный уровень. Наша цель — создать краевой Центр поддержки замещающих семей, учреждение на базе НКО. Мы идём к этому уже четыре года, и все проекты цикла «Равный равному» — это кирпичики в его здание. Наталья БАРАНОВА

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