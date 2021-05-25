Евгений Никифоров: «Мы работаем в логике комплексной поддержки бизнеса»

— Центр поддержки экспорта, как и остальные подразделения центра «Мой бизнес», переходит на комплексный формат поддержки. По сути это такой набор из нужных кубиков, для каждого экспортера — свой. В декабре 2020-го Российский экспортный центр внес изменения в основной приказ по экспорту, и теперь наши услуги комплектуются в так называемые коробочные решения, логически продуманные и полезные предпринимателю, но при этом подразумевающие большую ответственность самого бизнеса за государственные деньги. Поэтому с каждым мы встречаемся и составляем индивидуальный план того, что необходимо экспортеру и в какой последовательности — консультирование, услуга по сертификации, созданию сайта, нужно ли ему заявить о себе на зарубежной выставке и прочее. Все это детально прописывается в соглашении, как во взаимном обязательстве. Предприниматель понимает, в каком направлении двигаться, а мы знаем, какую помощь окажем ему на этом пути.