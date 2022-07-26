«Азарт и ответственность»: чего ждать от турнира «Динамо-Кубок Приморья»?

Интервью
«Азарт и ответственность»: чего ждать от турнира «Динамо-Кубок Приморья»?
«Азарт и ответственность»: чего ждать от турнира «Динамо-Кубок Приморья»?
Вчера, 16:43Фото: vk.com/dynamo_kubok
Известный приморский футболист, неоднократный обладатель Кубка Приморского края, а ныне — главный тренер ФК «ОФК-Уссури» Леонид Киенко поделился своими ожиданиями от предстоящего турнира «Динамо-Кубок Приморского края».

— Главное, что благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края, которые взяли на себя организационные расходы, всем командам стало интересно принять участие в обновленном «Динамо-Кубке Приморского края». Появились и азарт, и ответственность. И конечно, всем хочется побороться за главный денежный приз, да еще и с такой серьезной конкуренцией с командами со всего края. Наша команда «ОФК-Уссури» уже дважды выходила в финал, но еще ни раз не выигрывала, поэтому у нас особенный настрой на этот турнир — победить с третьего раза!

Леонид Киенко и глава Чугуевского района Роман Деменев
Фото:пресс-служба «Динамо»

Ваша игровая и тренерская карьера неразрывно связана с участием в Кубке Приморского края?

— Да, причем были как победы игроком, так и обидные поражения тренером. Футболистом выигрывал Кубок с командами «Авиатор» и «Локомотив». А тренером «Океана» и «Уссури» уступал в финале турнира.

Вы упомянули про серьезную конкуренцию, которая ждет всех участников «Динамо-Кубка»?

— И это здорово, что помимо участников из чемпионата Приморского края, за участие в «Динамо-Кубке» поборются команды из чемпионата Владивостока, чего никогда раньше не было. Больше команд с разных уровней, больше участников — вот это и есть настоящее развитие футбола.

Первым соперником «ОФК-Уссури» будет победитель турнира плей-инн, команда, не участвующая в чемпионате Приморского края. Уже видите себя в четвертьфинале?

— Нисколечко! Это же Кубок, где все решается в одной игре. Не будем говорить о сильных или слабых соперниках. Здесь все могут дать бой, а фавориты есть только на бумаге. В каждой игре надо настраиваться, потому что одно поражение — сразу вылет из турнира. И становишься зрителем, а не участником турнира.

Напомним, что следить за розыгрышем предварительного турнира и главных баталий «Динамо-Кубка Приморского края» можно уже сейчас, подписавшись на соцсети турнира:

Записала Дарья Шмелёва

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Приморье
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