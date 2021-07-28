Олег Крицкий: «Политех даёт студентам множество возможностей для будущего»

За последние годы популярность среднего профессионального образования сильно возросла среди молодёжи — это непреложный факт, спорить с которым никто не рискнет. Традиционно считалось, что в училища и техникумы идут те, кому не по силам вузовский конкурс. Но единственная ли это причина?

Корреспондент «Золотого Рога» побеседовал с директором Политехнического колледжа и узнал на примере этого учебного заведения, какие перспективы сегодня у студентов СПО и что нужно делать, если хочешь учиться бесплатно. директор Политехнического колледжа Олег Крицкий Фото: предоставлено героем публикации — Олег Владимирович, к концу июля наверняка основной процесс поступления подходит к логическому завершению. Расскажите, как приёмная комиссия работает в этом году и когда абитуриенты будут зачислены? — На все 14 специальностей в нашем колледже набор осуществляется по среднему баллу аттестата. Только для зачисления на такую творческую специальность, как архитектура, абитуриентам необходимо пройти дополнительный конкурс — творческое испытание по рисунку. А так как для этой профессии требуется образное мышление, на конкурсе мы отбираем лучших из лучших. Особой популярностью среди наших абитуриентов пользуются такие специальности, как «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Компьютерные сети» и «Информационные системы и программирование». Последние две ежегодно входят в список лидирующих. Хотя приём документов на поступление и осуществляется до 15 августа, практически по всем специальностям набор уже сделан. Вскоре у нас начнётся конкурс аттестатов и, скажем так, будет жарко. — Помимо основных специальностей, вы предлагаете также и курсы профессиональной подготовки? — Да, всё верно, всего их порядка тридцати, и длятся они 3, 6 и 9 месяцев. В финале студентам вручается свидетельство об окончании курсов. Все курсы проводятся на постоянной основе. Все 1600 наших студентов обязательно проходят дополнительную подготовку. Мы всегда стараемся дать им как можно компетенций, которые были бы полезны в их будущей сфере деятельности. За период обучения они овладевают по программе одной рабочей профессией, мы же ежегодно даём им несколько дополнительных профессий. Поэтому мы стараемся, чтобы наш выпускник был вооружён на рынке труда различными навыками и знаниями. Так сказать, расширяем их рамки, чтобы они были конкурентоспособны, чтобы строитель не пошел работать продавцом, а бухгалтер на стройку. Наш выпускник всегда сможет найти и применить свои силы именно в той области, для которой он учился. — Каким образом вы поощряете их академические, спортивные и творческие достижения? — Наши студенты постоянно участвуют в спортивных и академических активностях. Ребята защищают честь колледжа на краевых соревнованиях по волейболу, по шахматам и лёгкой атлетике. Мы, конечно, всегда поощряем таких студентов. Как правило, это скидки на обучение, в некоторых случаях даже идем на полное покрытие стоимости учебы. Таким же образом предоставляем преференции по оплате участникам творческих коллективов. Кстати, в последнее время особенно в нашем колледже набирает обороты движение «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». За достижения в этом чемпионате и за проявление активной жизненной позиции в принципе мы также поощряем наших ребят скидками, бесплатным или более комфортным проживанием в общежитии. Ежемесячно кураторы групп подают списки активных студентов с достижениями, за которые они потом на протяжении семестра получают надбавку 150 и 200% сверх стипендии. — В региональном чемпионате WorldSkills Russia колледж участвует уже шесть лет. Какими успехами могут похвастаться студенты? — Да, мы участвуем с самого первого регионального чемпионата, то есть, с 2016 года. Мы начинали с 1-2 компетенций, а сейчас на региональном этапе участвуем в 11 компетенциях, 9 краевых площадок WorldSkills расположены в нашем колледже. В этом году мы победили на площадке Уссурийского колледжа по компетенции бухучёта, а на площадке находкинского колледжа по компетенции информационных технологий и 2 место заняли по «малярке». А еще гостиничный сервис побеждает стабильно уже много лет, студенты показывают достойные результаты. Можно сказать, что мы мощно включились в это движение, ни у одного колледжа в Приморском крае нет стольких площадок, побед в крае и побед на России. — Каким образом вы помогаете студентам в трудоустройстве во время обучения и после? Все направления у нас разные, поэтому и помогаем мы студентам по-разному. По каким-то нам удается плодотворно работать, по каким-то — не всегда. К примеру, 90% закончивших в этом году «Гостиничное дело», сразу устроились в гостиницы и гостиничные комплексы Приморского края. В прошлом году половина группы метеорологов уехала в Якутию и устроилась там. Мы, конечно, всегда помогаем им с этим: предлагаем вакансии, проводим встречи с индустриальными партнёрами, выезжаем вместе на предприятия. Мария ЦИРЛИНА

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter