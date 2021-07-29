Сергей Нападий: «Мой бизнес» незаменимый инструмент отечественного предпринимателя

«Мой бизнес» за последние годы стал надежным и проверенным партнером предпринимателей края. Каждый, кто решает начать свое дело, покорить международный рынок или же понять, как оптимизировать расходы, сразу обращается к специалистам центра.

Корреспондент издания «Золотой Рог» поговорил с получателем мер поддержки — социальным предпринимателем, руководителем центра образовательных технологий «Дела» Сергеем Нападием о том, чем же именно оказался полезен «Мой бизнес» для него. Сергей Нападий Фото: предоставлено героем публикации — Сергей, итак, что именно вы нашли в этом институте? — В первую очередь, я думаю, стоит сказать пару слов о самом центре: это организация при Министерстве экономики России, цель которой заключается в помощи отечественным предпринимателям. Я предприниматель в сфере образования и получаю некоторое количество поддержки от специалистов в этой среде. — Например? — Например, статус «социального предпринимателя», который утвержден по всей стране. Войти в такой реестр в регионе можно, подав документы и объяснив, что больше 50% деятельности бизнесмена общественно полезны и связаны с преподавательской работой, как в моем случае. — Что дает этот статус? — Самое главное — это, конечно, снижение налоговой нагрузки с 6% до 1%. Участие в конкурсах, государственных грантах и обучающих семинарах, которые устраивают специалисты центра «Мой бизнес». Естественно бесплатно. Плюс постоянно возникают какие-то разовые истории, очень полезные для предпринимателей. — Можете привести пример такой полезной истории? — Да, конечно. Буквально год назад была анонсирована программа, в рамках которой, социальные предприниматели могли бесплатно сделать сайт для своей организации. Мы этой мерой поддержки воспользовались, оставили заявку, нам ее одобрили и сделали потрясающую страницу. Или есть «Бизнес-инкубатор», участником, я бы даже сказал, воспитанником которой стала моя сотрудница. — «Бизнес-инкубатор», — это менторская история, где воспитываются управленческие кадры? — Можно сказать и так. «Бизнес-инкубатор» — наставническая программа, в рамках которой в Приморье приезжали известные спикеры, которые рассказывали, как нам — приморским предпринимателям — запускать на уровне региона классные, сильные бизнес-проекты. Один из моих сотрудников — девушка, которая курировала новое направление нашей деятельности, — пошла туда, чтобы «упаковать» эту историю во что-то большее — отдельный бизнес-проект. Могу сказать, что она многому там научилась. Потом этот «Бизнес-инкубатор» раздавал гранты. Авторы лучших проектов получили до 500 000 рублей для их реализации. — «Бизнес-инкубатор» это разовая история? — Я бы так не сказал, «Мой бизнес» часто привозит федеральных спикеров — крупных российских бизнесменов, которые могут дать очень дельные советы и участие в семинаре с ними бесплатное. Кроме того, специалисты центра устраивают все необходимые консультации по разным направлениям. Этим инструментом мы не пользовались, но знаем, что он есть — например, получить совет от маркетологов. Есть программа наставничества, в которой можно даже попасть к Дмитрию Алексееву, руководителю ДНС, как к ментору. Мы очень ценим такие возможности. — Вы изначально планировали при открытии своего дела обратиться в «Мой бизнес»? — У нас как получилось. Одно из направлений моего бизнеса — организация образовательных событий. Это значит, что мы привозим в регион спикеров федерального уровня, устраиваем родительские семинары, педагогические встречи. Кроме того, я педагог и продаю образовательные программы. Простой пример — в частную школу требуется программа профориентации, я делаю им программу, дети обучаются. Вот эти направления напрямую связаны с образовательной деятельностью и признаются социально полезными. Мы работали, потом познакомились с центром «Мой бизнес» и начали пользоваться их инструментами. — Как поддержка центра «Мой бизнес» сказалась на рентабельности вашего дела? — На рентабельности в первую очередь сказалось снижение налоговой ставки, это максимально приятный момент. Мы растем, масштабируемся, учимся с проектами «Моего бизнеса». Плюс мы еще и сами в качестве подрядчиков участвуем в конкурсах центра, создавая для них образовательные события. Например, для них мы проводили «Бизнес факультет» — серию онлайн-встреч с предпринимателями в самый разгар пандемии. Таких мероприятий у нас прошло пятнадцать. В семинарах приняли участие полторы тысячи молодых приморцев, которые обучались бизнесу у спикеров — Алексея Бурдюка, учредителя завода «Эколос», Ивана Молчанова, владельца 12 компаний, Антона Панькина и многих других значимых в масштабах региона предпринимателей. Александр ДЕДОВ

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