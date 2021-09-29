«Не знала, чего ожидать»: блиц-интервью со студентами колледжей

Во Владивостоке существует множество колледжей, в которых обучаются тысячи студентов со всего Приморского края и даже из других регионов. Они получают совершенно разные специальности, начиная от повара и заканчивая вокалистом.

Почему молодые люди после школы выбирают ту или иную специальность, иногда понять довольно сложно. Лучший способ понять — спросить их самих. Нами было опрошено около 100 студентов колледжей во Владивостоке — тех, кто решил получать среднетехническое и средне-специальное образование. 11% заявили, что выбрали свою специальность целенаправленно. Еще 37% выбрали свою специальность в последний год обучения в школе. Около 21% заявили, что выбрали колледж и специальность исходя из тех предметов, которые им удавались в школе. Еще 19% заявили, что пошли учиться туда, куда им указали родители. Остальные 12% выбрали специальность практически наугад, без консультаций и помощи. В целом, большая часть студентов колледжей в Приморье поступает, четко зная, чего хочет. Некоторые из них утверждаются в своем выборе, а другие, наоборот, передумывают и хотят попробовать что-то другое. Вот, что говорят о своей учебе молодые люди из разных колледжей: Артур О., Колледж Дальневосточного государственного института искусств «Я с детства играю на фортепиано, учился в музыкальной школе, участвовал в конкурсах. В детстве было тяжеловато, но мне нравится выступать, нравится учиться. Тем более, я и сам сочиняю потихоньку, так что в будущем, возможно, буду писать музыку для фильмов и игр». Инна Р., Приморский политехнический колледж «Я выбрала гостиничное дело, не зная, чего ожидать. В школе я не знала, чем хочу заниматься, но понимала, что не потяну обучение в старших классах и не сдам ЕГЭ на хорошие баллы. Колледж недалеко от моего дома, так что думать долго не стала. Мне пока нравится, может быть, в будущем, открою и свою гостиницу». Юлия А., Промышленный колледж энергетики и связи «Когда закончу учиться, стану бухгалтером. Думаю, может потом пойти получать высшее экономическое образование. Считать деньги - довольно прибыльное дело, в любой компании бухгалтерия невероятно важна, а я могу часами сидеть над чем-то. У меня мама тоже бухгалтер, она мне посоветовала пойти на эту специальность». Константин У., Региональный технический колледж «Я учусь чинить машины - мне это нравится, это хорошее дело. Во Владивостоке, правда, таких, как я, много, но думаю, места хватит всем. К тому же, я сейчас собираю «Запорожец». Он почти весь сгнил, а я его привожу в порядок. Потом на очереди будет старая «Волга», ее можно купить в интернете». Игорь М., Владивостокский судостроительный колледж «Я приехал сюда из Бурятии, там судостроительной специальности вообще нет. Хочу строить корабли. В Приморье есть где работать, и вроде бы даже есть конкурсы и подъемные. Пока мне нравится, хотя учиться не всегда легко». Анна Ю., Владивостокский базовый медицинский колледж «Я поступила на сестринское дело, но, наверное, не буду работать по специальности. После коронавируса стало понятно, что быть медсестрой - невероятно тяжело, так что я подумываю уйти в другой колледж, может, на техническую специальность. Моя мама так тяжело работала в больнице, что я решила - буду думать, куда пойти учиться, пока я окончательно не погрузилась в медицину. Папа на меня злится, что я передумала, а вот мама поддерживает».

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