Скованы одной цепью

— Этот год у нас не отличается от предыдущих. Наплыв абитуриентов был очень большой. Но могу сказать, что с каждым годом их количество увеличивается. Также отмечу, что каждый набор «качественнее» предыдущего. Это происходит благодаря тому, что каждый год ребята приходят с более высоким баллом аттестата. И это нам позволяет делать качественный отбор студентов на первый курс. В этом году мы набирали ребят на 11 направлений. Среди них и технические, и экономические специальности. Очень популярен у нас дизайн.