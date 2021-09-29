Скованы одной цепью

Студенты, приезжающие со всего Дальнего Востока и Восточной Сибири, могут здесь не только получать профессию, но и реализовывать себя в спорте, творчестве, науке и даже волонтерстве.
«Золотой Рог» решил узнать у директора колледжа Людмилы Смагиной, как прошел последний набор студентов, чем уникально учебное заведение и каковы планы на ближайшее будущее.
— Расскажите, пожалуйста, о результатах набора в колледж на текущий учебный год? Какая специальность оказалась самой популярной?
— Этот год у нас не отличается от предыдущих. Наплыв абитуриентов был очень большой. Но могу сказать, что с каждым годом их количество увеличивается. Также отмечу, что каждый набор «качественнее» предыдущего. Это происходит благодаря тому, что каждый год ребята приходят с более высоким баллом аттестата. И это нам позволяет делать качественный отбор студентов на первый курс. В этом году мы набирали ребят на 11 направлений. Среди них и технические, и экономические специальности. Очень популярен у нас дизайн.
Также ребята интересуются такими направлениями, как «Информационные системы программирования», «Операционная деятельность в логистике и организация перевозок». Не снижается популярность «Дизайна» и «Туризма». Что еще радует — студенты начинают понимать важность «Туризма». И в этом году многие целенаправленно шли на эту специальность.
Она включает в себя не только «Гостиничное дело», но и другие профессиональные модули, которые позволяют ребятам реализовывать себя более широко. И после выпуска студенты, прошедшие обучение по специальности «Туризм», не испытывают проблем при устройстве на работу. На сегодняшний день идут переговоры с нашей игорной зоной. И, возможно, мы скоро начнем готовить кадры для неё.
Отмечу, что на специальности «Туризм» очень хороший уровень изучения иностранных языков. Первый — английский, а второй мы решили выбрать китайский, так как мы находимся в непосредственной близости к Азии, особенно к Китаю.
— Много ли студентов из других городов? Для них предоставляется общежитие? Насколько оно комфортное?
— Студенты приезжают со всего Дальнего Востока и даже Сибири. Много студентов из Сахалина, немного меньше из Хабаровска. Есть ребята из Хакасии.
Общежитие мы стараемся предоставить всем абитуриентам по максимуму. В этом году было немного сложнее из-за того, что студентов было много. Изначально мы стали поселять высокобалльников. Но, по возможности, стараемся расселить всех.
У нас хорошие общежития. Могу сказать, что они не хуже, чем на других учебных кампусах.
— Чем еще могут пользоваться учащиеся? Какие возможности для саморазвития и творчества у них есть при обучении в колледже?
— Наши студенты могут пользоваться всей материальной базой университета. Они также сотрудничают с молодежным центром, что позволяет реализовывать разные направления творчества, волонтерства и спорта. Администрация колледжа идет навстречу ребятам, которые поступили к нам, будучи профессиональными спортсменами. Для них мы стараемся выстроить индивидуальный график учебы.
— Чем ваш колледж отличается от других? Что в нем есть уникального?
— Наш колледж расположен при университете, и это дает нам возможность выстроить учебный процесс с использованием базы высшего учебного заведения. Мы пользуемся абсолютно всем, что есть у ВГУЭСа. И здесь никто не разделяет студентов ВУЗа и колледжа. Ребята участвуют во всех творческих мероприятиях и научных конференциях, поэтому у них есть возможность использовать научный потенциал университета. Мы не создаем какие-то особые условия — наши студенты хорошо выступают на уровне студентов программ высшего образования. Также они принимают участие в чемпионатах WorldSkills. В прошлом году студенты специальности «Дизайн» стали чемпионами на межвузье России. А одна наша выпускница является членом сбором России по дизайну.
Также мы участвуем в соревнованиях по другим компетенциям, в частности «Туризм». Поэтому для самореализации возможностей очень много.
— Многие ли ребята после учёбы идут работать по профессии? Помогаете ли вы им как-то устроиться на работу?
— Обычно часть выпускников настроена дальше продолжать обучение по своей специальности в магистратуре и выстраивать свой путь в научном направлении. Кто-то идет в преподавание, кто-то видит себя сразу в профессии и уходит в неё. Если оказывается в самом процессе работы, что специальность неинтересная, то ребята уходят обучаться на другие направления по программам высшего образования.
На следующий год мы планируем открыть еще одну специальность. Но пока не буду говорить, какую. Пусть это будет для всех приятным сюрпризом.
Добавлю, что у нас в университете есть целая служба, которая устраивает ярмарки профессий, приглашая крупные компании для знакомства со студентами. Буквально сегодня был звонок из банка, который предлагал сотрудничество с ребятами, обучающимися на «Банковском деле». А при защите диплома в комиссии обязательно присутствует представитель той или иной специальности, который присматривается к ребятам и оценивает их профессиональные возможности.