Старт прошёл удачно. Три дня были очные занятия. В первый день пришло 60 человек, и на третий день — 60. Это говорит о том, что интерес у предпринимателей к акселератору есть. Зачастую на первый день обучения приходит много людей, потому что многим интересна программа, на второй день идёт отсев. Но когда и в третий день приходит 100% участников — это говорит о том, что мы всё сделали правильно. Выбрали актуальные темы, полезных спикеров, сделали правильную подачу информации. Это предпринимателям зашло. Многие участники делятся впечатлениями, говорят, что им дали лишь некоторые инструменты, а их бизнес уже начал идти вверх.