Степан Самохин: «Масштабную модернизацию электрических сетей мы ведем за счет частных инвестиций»

— Сугубо частные инвестиции. И вы правы, в этом наш пример действительно уникален, как минимум в масштабах нашего региона. Основной инвестор данного проекта — Анатолий Козицкий, учредитель ООО «Уссурийский авторемонтный завод». На базе этого предприятия создан ряд производственных цехов, выпускающих продукцию для электросетевого хозяйства — кабели, опоры, подстанции, металлоконструкции и многое другое. Еще раз подчеркну, мы проводим все работы на собственные средства, никоим образом не перекладывая эти затраты на плечи потребителей или на бюджет. Проще говоря, эти расходы не будут включены в тариф. Не претендуем мы и на бюджетное софинансирование. Именно эти два механизма обычно используют энергокомпании при реализации программ модернизации. Ну, а мы идём другим путём, рассчитывая только на свои возможности.