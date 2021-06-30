Марат Сафиулин: «Редкая пирамида перелетает Уральские горы»

Недавно Банк России провел огромную работу и свел все компании, занимающиеся нелегальной деятельностью с деньгами граждан, в единую «Черную книгу». О том, каковы современные пирамиды и можно ли считать удаленность от центра России гарантией безопасности собственного кошелька, «Золотой Рог» беседует с управляющим Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Маратом Сафиулиным.
— Марат Шамилевич, наследие МММ и прочих компаний из 90-х в прошлом?
— Это очень опасная иллюзия. Пирамиды свои позиции не сдают. Более того, я бы даже сказал, что у нас сейчас разгул финансовых мошенников. По нашим прогнозам, в 2021 году будет выявлено порядка 240 пирамид. Если, конечно, темпы их создания сохранятся на прежнем уровне. Только в первом квартале этого года было выявлено 85 подобных структур. В 2020 году мы обнаружили 222 пирамиды, ранее — еще меньше. Так что есть тренд на нарастание, и его нельзя сбрасывать со счетов.
— А много граждане отдают? Может, опасения напрасны?
— Ситуация обстоит ровно наоборот. Если говорить о том, какую прибыль получают мошенники, то речь идет о миллиардах рублей. Это просто астрономические расходы. По нашим подсчетам, получается полтриллиона рублей ежегодно. Чтобы было понятно, насколько это большие суммы, ровно столько тратит государство на СМИ, культуру, спорт, на защиту природы. Причем в совокупности. И вот столько денег утекает их наших карманов в лапы мошенников.
— Логичный вопрос: как понять, что это мошенники? Поможет ли человеку знание признаков пирамид?
— На самом деле, я бы сказал, что финансовая пирамида — это своего рода девушка в красном. То есть, что-то яркое и броское на сером фоне рынка традиционных финансовых услуг. Вы ее сразу должны заметить, она бросается в глаза, делает максимально выгодное предложение. Но надо понимать, что эта девушка в красном будет с вами ровно до того момента, как у вас закончатся деньги. Если же говорить о классических признаках, то да, могу сейчас повторить их.
— Думаю, стоит. Чем больше говорим, тем больше «оседает» у людей в памяти.
— Первое, на что стоит обратить внимание — это высокая доходность, которая в разы выше средней по рынку. Далее — гарантия доходности, хотя ни один брокер не может этого гарантировать. Должно насторожить отсутствие прозрачности: нет доступа к информации о финансовом положении дел компании, невозможно посмотреть полный пакет документов или отсутствует какое-либо ключевое свидетельство. Все это должно насторожить. Однако сложность в том, что даже если вы знаете все признаки, это не является гарантией безопасности. Мошенники всегда могут придумать что-то новое.
— А что такое «новое» было придумано последнее время?
— Например, летом 2021 года мы столкнулись с тем, что некая группа мошенников звонила вкладчикам МММ, представлялась сотрудниками фонда и предлагала выплатить компенсацию. Под ударом оказывались жители удаленных от Москвы городов. С москвичами схема не работала, так как они могли бы прийти к нам лично. Причем указывался точный адрес фонда и существующий телефон, так что среднестатистический гражданин просто проверил бы информацию в Интернете и удостоверился бы, что все точно. А вот жителям из других регионов якобы было достаточно прислать реквизиты, персональные данные по интернету, и фонд переведет потерянные деньги, в некоторых случаях и с процентами.
— Интересная схема.
— Логичная, что главное. Ведь для того, чтобы в легенду поверили, в ней не должно быть очевидных дыр. Мало кто из пострадавших заходил на сайт нашего фонда и читал список тех компаний, вкладчикам которых мы выплачиваем компенсации. Тут бы они и обнаружили, что никаких выплат по МММ-2011 фонд не производит.
— Марат Шамилевич, здесь, на Дальнем Востоке, у нас есть иллюзия, что финансовые пирамиды — это проблема центра России. Насколько справедливо наше убеждение?
— С одной стороны, действительно так. Редкая пирамида перелетит Уральские горы. То есть, мало кто будет готов вести здесь активную деятельность оффлайн. Однако важно помнить, что сейчас очень многие уходят в Интернет. А он обеспечивает проникновение информации куда угодно. Так что полной защиты нет. Более того, насколько мне известно, здесь у вас тоже выявляют финансовые пирамиды. Другое дело, что масштаб не тот. Вероятно, что в силу все же относительно небольшого количества людей, здесь сложнее строить успешные мошеннические схемы. Особенно долговременные.
— А какой срок жизни финансовой пирамиды?
— Я бы назвал их Птицей Феникс — они умирают и сразу же воскресают. В среднем же маленькие пирамиды живут от трех до шести месяцев.
Большие проекты могут жить по несколько лет. Например, как крупнейший пирамидальный проект 2020 года — Finiko. К сожалению, компания не умирает. Но ждем, какие результаты принесет следствие по уголовному делу, которое возбудило главное следственное управление МВД по Республике Татарстан. Здесь четко прослеживаются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ — организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере.
— Марат Шамильевич, по вашему опыту, кто чаще всего становится жертвой мошенников?
— Звучит парадоксально, но одна из основных групп риска — пострадавшие вкладчики финансовых пирамид. Казалось бы, люди уже должны понимать риски и быть более острожными. Однако нет. И объяснение тут — психология. Если человек поверил один раз, он поверит и второй. Тем более, что часто мошенники как раз предлагают вернуть деньги или как-то восстановить финансовое благополучие. Люди, которые однажды поверили в финансовую пирамиду, остаются внушаемыми. И нельзя исключать и такой фактор, как желание отыграться.
— А какой рецепт есть, чтобы не попасть на удочку мошенников?
— Рецепт прост. Чтобы не стать 100% жертвой мошенников, не принимайте, не принимайте скоропалительных решений! Дайте себе время для анализа ситуации и принятия взвешенных решений. Любая информация требует проверки, желательно, из нескольких открытых источников. Хотел обратить внимание на Ютуб-канал Фонда «СтопПирамида». Предупредить о действующих опасных для кошельков граждан пирамидальных проектах состоит основная цель. Рассказывая о сомнительных компаниях, сайтах, мы демонстрируем зрителям признаки недобросовестности. Предупреждён — вооружён! И нам кажется, что мы нашли способ показать, кто находится перед вами. Мы хотим научить людей, не попадаться на крючок жулья. Сейчас подготовлено около трех десятков роликов. Повторюсь, что это действующие проекты, а не вымышленные истории. Антигерои «СтопПирамиды» финансово не дружить. Это может быть опасно для финансово здоровья.
— Спасибо за беседу!
Ольга Ильченко