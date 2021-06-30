Марат Сафиулин: «Редкая пирамида перелетает Уральские горы»

— Это очень опасная иллюзия. Пирамиды свои позиции не сдают. Более того, я бы даже сказал, что у нас сейчас разгул финансовых мошенников. По нашим прогнозам, в 2021 году будет выявлено порядка 240 пирамид. Если, конечно, темпы их создания сохранятся на прежнем уровне. Только в первом квартале этого года было выявлено 85 подобных структур. В 2020 году мы обнаружили 222 пирамиды, ранее — еще меньше. Так что есть тренд на нарастание, и его нельзя сбрасывать со счетов.