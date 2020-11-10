Все новости

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Сегодня
«Ростелеком» установил первый «Умный шлагбаум» во Владивостоке
«Ростелеком» установил во Владивостоке первый умный шлагбаум
18:19
Общество
Девиз Емели: «Я не халявшик, я свободен»
Публике подчас кажется, театр кукол — это просто и без затей, много ли, мол, детям-то надо? На самом деле именно детям надо — много
18:03
Культура
Решив проблемы ВМТП Олег Кожемяко купировал очаг социальной напряжённости - эксперт
Политолог прокомментировал действия губернатора в ситуации с решением конфликта между ВМТП и FESCO
18:01
Политика
Коллектив ВМТП и обязательства перед ним сохранятся в полном объеме
Соответствующее четырехстороннее соглашение было подписано сегодня
17:59
Политика
Приморье этнографическое
С 3 по 8 ноября граждане Российской Федерации в очередной раз писали «Большой этнографический диктант»
17:52
Культура
Помочь нельзя отсрочить: как приморцы воспользовались кредитными каникулами
Кредитные каникулы, объявленные президентом страны как одна из мер помощи в период пандемии, многими были восприняты как подарок судьбы
17:38
Бизнес
Волны коронавируса накрыли экономику Приморья
Процесс восстановления отраслей в крае произойдёт не ранее 2023 года, считают эксперты
17:30
Экономика
«В 2021 году на новые спортивные объекты в Приморье потратят порядка 700 миллионов» — Жан Кузнецов
О развитии спортивной инфраструктуры в коронавирусный год рассказал министр спорта Приморского края
17:19
Политика
Самые «открытые» для бизнеса территории края
Таковыми в Приморье, по итогам 9 месяцев текущего года, стали Уссурийск, Дальнереченский район и Дальнегорск.
17:12
Бизнес
На пути к грамотному разукрупнению бизнеса
Ещё несколько лет назад дробление – разделение компании на несколько юридических лиц – было одним из способов налогового планирования
16:55
Бизнес
Снежный лёгочный свист: репортаж из «красной зоны» во Владивостоке
3 ноября краевой оперативный штаб зарегистрировал в Приморье 205 новых случаев заболевания коронавирусом.
16:45
Здоровье и экология
Несоблюдение антикоррупционных стандартов ударит по карману чиновников Приморья
Рассмотрен вопрос о лишении премий государственных гражданских служащих Приморского края, получивших взыскания за коррупционные нарушения.
16:23
Политика
Вместо салона красоты: букмекер-банкрот подарил жене «Вечерний Владивосток»?
Эксперты нашли связи издания с Владимиром Николаевым
16:10
Рынки
Самопиар или защита чести и достоинства?
Кирилл Батанов подал в суд на Избирком и «Восток-Медиа»
15:53
Политика
«Терминал Астафьева» вернул к жизни находкинскую библиотеку
В Находке состоялось открытие обновлённого библиотечного комплекса «Зелёный мир». С ремонтом крыши библиотеке помог спонсор — АО «Терминал Астафьева».
15:39
Культура
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