Талон техосмотра не выдадут никому

Новые организации, которые, как предполагается займутся этой процедурой, обещают работать быстро и без очередей, взимая за свои услуги с автомобилистов по 2000 руб. Однако, где и в какие сроки откроются эти пункты и будет ли в новом году их число достаточным, чтобы принять всех желающих, пока не сообщается. Старые пункты могут продолжить существование до 2014 года, и их услуги будут заметно дешевле. Они продолжат работать по прежним расценкам (около 500-700 руб. в зависимости от региона). Однако, лишившись потока клиентов, эти организации уже начали закрываться. Сколько их останется к 2013 году, никто не знает.