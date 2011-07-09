Талон техосмотра не выдадут никому

Страховые компании окончательно похоронили прежние правила прохождения ТО. Президент Российского союза автостраховщиков Павел Бунин подтвердил, что талон техосмотра, на лобовом стекле автомобиля «уже в прошлом».
С 2013 года информация о прохождении ТО, о состоянии автомобиля и состояние страховки ОСАГО будет существовать только в электронном виде. Отказ от талонов, как предупредил Павел Бунин, осложнит работу сотрудникам Госавтоинспекции. Инспекторам для проверки данных по каждому водителю, придется использовать ноутбуки в выходом в Интернет. То есть каждую патрульную машину предстоит оборудовать новой техникой.
Представители страховых компаний также предлагают сформировать единую электронную базу данных. Теоретически она должна быть связана с базой АИС ОСАГО, а также с базой ГИБДД. Но единая информационная система в части ОСАГО пока еще не создана, и когда появится - неизвестно.
Начиная с 1 января 2012 года, инспекторы ГИБДД вообще не будут проверять старые талончики, а только лишь наличие полиса ОСАГО.
Кроме того, в рамках моратория на техосмотр некоторым водителям предстоит эксплуатировать авто без визита на станцию ТО дольше чем до конца 2012 года. Ранее предполагалось, что талоны, срок действия которых заканчивается в 2011 году, будут автоматически продлены ровно на год (до того месяца, который указан в самом талоне).
Но на самом деле главным критерием, определяющим, что настало время пройти техосмотр, станет окончание действие полиса ОСАГО. Например, если договор ОСАГО автовладелец заключил в январе, а техосмотр прошел в мае 2011 года, то проходить следующий осмотр все равно придется в январе 2013 года. Без него страховку теперь оформлять не будут.
Если техосмотр заканчивается раньше, чем ОСАГО, то можно продолжать ездить без техосмотра. Соответственно, когда придет пора оформлять страховку, тогда и надо явиться на осмотр. Это правило действует, конечно, и в отношении тех, у кого талончики изначально были выписаны до 2012 года. Но страховщик «имеет право отказать в продлении договора в том случае, если до истечения срока действия талона осталось менее 6 месяцев». Таким образом, тем водителям, у которых ежегодный ТО истекает в сентябре, а ОСАГО, к примеру, в мае, техосмотр придется пройти заранее, перед тем, как приобретать полис.
У страховых компаний остается полтора года, чтобы запустить сеть сертифицированных станций ТО по всей стране. На данный момент пока неясно кто именно и за сколько будет проводить процедуру техосмотра, и в какую базу данных заносить информацию.
В настоящее время Российский союз автостраховщиков уже создал новое управление, которое будет заниматься техосмотром. По словам его директора Сергея Духанина, управление уже готово начать аккредитацию коммерческих структур, которые проводили ТО на основе договоров с МВД или относились к этому ведомству. Со следующего года РСА будет проводить аккредитацию других организаций, которые подадут заявки. Список требований, которые будут предъявляться к операторам ТО, уже есть, а форма и порядок предоставления заявки в настоящее время разрабатываются правительством. В высшем органе управления страны готовится 22 акта, которые будут определять порядок аккредитации, условия и контроль за деятельностью операторов техосмотра.
В этих актах также будет указан список требований, которым должен соответствовать уже автомобиль и который будет проверяться на пункте ТО. Кроме того, правительство определит и методику расчета достаточного количества операторов ТО. В настоящее время в России действует 2,5 тысячи пунктов ГТО, которых, как показывает практика, не хватает.
Новые организации, которые, как предполагается займутся этой процедурой, обещают работать быстро и без очередей, взимая за свои услуги с автомобилистов по 2000 руб. Однако, где и в какие сроки откроются эти пункты и будет ли в новом году их число достаточным, чтобы принять всех желающих, пока не сообщается. Старые пункты могут продолжить существование до 2014 года, и их услуги будут заметно дешевле. Они продолжат работать по прежним расценкам (около 500-700 руб. в зависимости от региона). Однако, лишившись потока клиентов, эти организации уже начали закрываться. Сколько их останется к 2013 году, никто не знает.
Постановление правительства, которое предоставило годовую отсрочку техосмотра всем владельцам легковых автомобилей, которые должны были пройти эту процедуру в этом году, вступило в силу в мае. 1 июля Дмитрий Медведев подписал закон о новых правилах прохождения техосмотра. Согласно документу, обязательные техосмотры перейдут из ведения МВД к частным техцентрам, которые получат аккредитацию у РСА.
Закон также отменяет процедуру техосмотра для новых автомобилей. Ежегодный техосмотр, в соответствии с новым законом, будут проходить только автомобили, возраст которых превышает 7 лет. Если машине от 3 до 7 лет, ее владельца обяжут предъявлять авто для ТО раз в два года. Автомобили возрастом до трех лет (с года выпуска) вообще не будут проходить техосмотр. Подписанный президентом документ вступит в силу 1 января 2012 года, сообщает "Гудок".