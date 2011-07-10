8 июля 6500 приморских почтовиков отмечали День российской почты

Приехали даже коллеги из почтового бюро китайского города Хунчунь. Издательская компания «Золотой Рог» воспользовалась торжеством, чтобы поблагодарить партнеров за успешное проведение подписной кампании на 2-е полугодие и вручила подарки тем, кто обеспечил им больше подписчиков, - почтальону УПС №1 Татьяне ИГНАТОВИЧ и коллективу УПС № 2 Владивостокского почтамта. 250 синих автомобилей спешат ежедневно по дорогам Приморья, чтобы доставить 40 миллионов корреспонденции и свыше 400 тысяч газет и журналов до адресата в разных уголки края. По словам руководителя УФПС по Приморскому краю Андрея БРИКА, хотя почта обновляется, широко использует интернет-услуги, для ее социальной миссии главное – люди.