Дипломат из США провела в ДВФУ «круглый стол» по экологии

«Экологическое сотрудничество с Россией началось не так давно, но уже успело набрать обороты. Создано несколько рабочих групп, которые занимаются вопросами ядерной безопасности и вопросами нераспространения ядерного оружия. Иногда бывает, что мнения российских и американских ученых расходятся, но это очень хорошо. Мы обмениваемся опытом, знаниями и результатами исследований, рассуждаем, спорим, а ведь в споре, как известно, рождается истина. Уверена, что в экологической сфере наши страны будут долго и плодотворно сотрудничать, потому что у нас много общих проблем», - считает американский дипломат.