Китай за наркотики может казнить не только россиян

Жители Дальнего Востока, где проблема употребления наркотиков не менее актуальна, хорошо осведомлены о суровом наказании, предусмотренном китайским законодательством за любую причастность к наркотрафику. Несмотря на это, всегда находятся люди, считающие, что смогут выйти сухими из воды. Чтобы напоминать об опасности зарвавшимся «лаоваям» (сленговое название иностранцев), в Поднебесной периодически придаются огласке судебные дела с участием граждан других государств, которые получают пожизненные сроки или высшую меру наказания. Например, в прошлом году в Китае за торговлю наркотиками были казнены трое японцев. Премьер-министр Японии назвал приговор «достойным сожаления и суровым», отметив при этом, что Токио не может вмешиваться в судопроизводство других стран. А в конце 2009 года за контрабанду 4 кг героина впервые за 50 лет был в КНР казнен выходец из Евросоюза – гражданин Великобритании Акмаль Шейх. Английские дипломаты так и не смогли добиться отмены или смягчения приговора.