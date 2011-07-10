Китай за наркотики может казнить не только россиян

Различными путями россияне оказываются втянутыми в наркооборот в Китае, хотя нельзя исключать и сознательно занимающихся этим нелегальным бизнесом. Новость дня: китайские власти признали 33-летнего россиянина виновным в контрабанде наркотиков и приговорили его к смертной казни с отсрочкой на 2 года.
В мае 2020 года россиянин был арестован в аэропорту города Урумчи за попытку провезти более 2 кг героина из Центральной Азии. Исходя из местной правоприменительной практики, по истечении двух лет данный приговор может быть смягчен — при условии хорошего поведения заключенного в местах лишения свободы.
В современном Китае проблема распространения и оборота наркотиков стоит очень остро. Вместе с расцветом экономики и притоком иностранных инвестиций КНР получила бурное развитие сети наркобизнеса «во всей его красе». Китай уже проходил через это в XIX веке, когда благодаря английским колонизаторам из Индии в Поднебесную хлынул поток опия. Таким образом Британская империя пыталась подорвать выгодную активную торговлю Китая с западными государствами и остановить отток европейского золота на Восток. Наркотики принесли Китаю поражение в двух «опиумных войнах» и последующей войне с Японией. Нынешние власти делают выводы из уроков истории и крайне жестко борются с наркотрафиком и оборотом наркотиков.
Основными поставщиками сейчас являются так называемые регионы «Золотого полумесяца» и «Золотого треугольника». В первом случае наркотики вместе с идеями радикального исламского сепаратизма поступают в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) из Афганистана, Ирана и Пакистана. Во втором — через границы Юго-Западного Китая, где на стыке Лаоса, Бирмы и Таиланда находится один из крупнейших центров производства опиата и героина.
Внутри материкового Китая главными распространителями традиционных несинтетических наркотиков считаются уйгуры — более 100 тыс. из них по всей стране живут на доходы от наркоторговли. Этим занимаются даже беременные женщины, несовершеннолетние и престарелые. По китайскому законодательству, тому, кого поймали более чем с 50 граммами героина, полагается смертная казнь. На помилование могут рассчитывать лишь беременные, кормящие матери с грудными детьми младше 6 месяцев и дети до 14 лет. По неофициальным данным, торговлей наркотиками и ее тыловым прикрытием занимаются примерно 20-25 тыс. уйгуров.
В связи с выводом войск НАТО и коалиции из Афганистана специалисты прогнозируют увеличение наркотрафика в Россию, Среднюю Азию и Китай, то есть в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), одной из задач создания которой было противостояние контрабанде наркотиков из региона «Золотого полумесяца». В июне на десятом саммите ШОС была утверждена антинаркотическая стратегия на 2011–2016 годы, а также программа действий по ее выполнению. Страны-участницы, включая РФ и КНР, договорились наращивать практические шаги по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Так что на сегодня для Китая ШОС остается важнейшей площадкой по защите своих западных границ от проникновения наркотиков.
Кроме того, вопрос борьбы с афганским наркотрафиком был отдельно оговорен в Совместном заявлении КНР и РФ, подписанном во время недавней встречи президента Дмитрия Медведева и председателя Ху Цзиньтао в Москве. «Стороны подчеркивают необходимость скоординированной борьбы мирового сообщества с угрожающим международному миру и стабильности незаконным оборотом афганских наркотиков», — говорится в декларации.
С другой стороны, в последние годы в Поднебесной наблюдается ухудшение ситуации с синтетическими наркотиками, особенно среди молодежи — количество любителей «синтетики» ежегодно увеличивается более чем на 100 тыс. человек. И одним из главных очагов распространения таких наркотиков в последние годы стал Северо-Восточный Китай, непосредственно граничащий с Россией. Именно сюда приезжает огромное количество россиян из Амурской области, Приморья и Восточной Сибири: туристы едут за покупками и развлечениями, студенты – за знаниями и на заработки. Многие из них посещают увеселительные заведения, клубы, дискотеки. Некоторым студентам предлагают разово провезти небольшое количество наркотика за неплохое вознаграждение. Таким образом, различными путями россияне оказываются втянутыми в наркооборот в Китае, хотя нельзя исключать и сознательно занимающихся этим нелегальным бизнесом.
Недавно соответствующие российские службы с Дальнего Востока и их китайские коллеги из северо-восточной провинции Хэйлунцзян провели в пограничных районах операцию по борьбе с трансграничной контрабандой наркотиков под кодовым названием «Разминирование-2011». В рамках девятидневной операции было раскрыто более 200 наркопреступлений, задержаны почти 300 подозреваемых, конфисковано более 12 кг наркотических веществ.
Жители Дальнего Востока, где проблема употребления наркотиков не менее актуальна, хорошо осведомлены о суровом наказании, предусмотренном китайским законодательством за любую причастность к наркотрафику. Несмотря на это, всегда находятся люди, считающие, что смогут выйти сухими из воды. Чтобы напоминать об опасности зарвавшимся «лаоваям» (сленговое название иностранцев), в Поднебесной периодически придаются огласке судебные дела с участием граждан других государств, которые получают пожизненные сроки или высшую меру наказания. Например, в прошлом году в Китае за торговлю наркотиками были казнены трое японцев. Премьер-министр Японии назвал приговор «достойным сожаления и суровым», отметив при этом, что Токио не может вмешиваться в судопроизводство других стран. А в конце 2009 года за контрабанду 4 кг героина впервые за 50 лет был в КНР казнен выходец из Евросоюза – гражданин Великобритании Акмаль Шейх. Английские дипломаты так и не смогли добиться отмены или смягчения приговора.
Китай не публикует официальной статистики об исполнении смертных приговоров в стране. По некоторым данным эти цифры превышают 5 тыс. случаев в год, по другим – не доходят до 2 тыс. казней. В то же время, страна явно двигается в сторону смягчения наказания за наркопреступления. 26 июня, в Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, власти КНР обнародовали постановление об отмене наказания для наркозависимых, которые добровольно пройдут восстановительный курс лечения. Кроме того, в начале года китайский парламент утвердил поправки к уголовному кодексу, согласно которым количество преступлений, караемых смертной казнью, снизилось с 67 до 55. А верховный суд КНР постановил, что к высшей мере наказания приговаривать можно лишь «в исключительных случаях» и с обязательным условием отсрочки исполнения приговора на 2 года.
Так что, можно сказать, россиянину повезло — он год «отсиживался» в ожидании приговора, и теперь благодаря нововведениям в законодательстве у него появился шанс избежать казни.
Наталья Клокова, ИА "Росбалт".