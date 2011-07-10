Минуты общения вырастут в цене

Мобильных абонентов хотят вернуть к домашним телефонам и высоким тарифам на связь. Минкомсвязи перестанет регулировать тарифы на стационарную связь. Ведомство уже подготовило поправки в закон «О естественных монополиях» и направило его в заинтересованные структуры.
Если документ будет поддержан, государство «отпустит» цены на фиксированную связь, а группа «Связьинвест», куда входит, в частности, «Ростелеком», будет исключена из списка монополиста.
С помощью отмены государственного регулирования чиновники надеются вернуть популярность фиксированной связи у россиян, которые все чаще предпочитают мобильные телефоны домашним. Более того, уже появилась категория людей, которые перестают пользоваться стационарной связью вообще и пишут заявление об отказе от телефонного номера. Более половины обладателей квартир в новых домах вообще не проводят туда телефонный провод.
«Операторам фиксированной связи уже не угнаться за бурно развивающимися мобильными технологиями, - заявил «Гудку» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. – Их поезд ушел».
Между тем цифры говорят, что ситуация пока не так плоха. Сотовые операторы занимают пока лишь четверть рынка связи, но эти цифры каждый год будут расти.
По данным «Левада-центра», сотовыми телефонами сегодня пользуется около 90% россиян (в 2005 году их было всего 52%), у 15% есть две – три мобильные трубки.
«Операторы фиксированной связи смогут на равных конкурировать с сотовыми компаниями, если снизят цены на свои услуги, но они вряд ли это сделают, так как в таком случае им придется работать себе в убыток», - говорит Эльдар Муртазин.
Снижения цен на фиксированную связь ожидать не приходится, согласен партнер управляющий партнер iKS-Consulting Константин Анкилов, а вот повышение вполне может быть, что станет большим ударом для малообеспеченных семей из сельской местности, где не всегда ловит сотовая связь. «Дело в том, что государство пока ограничивает лишь верхнюю планку тарифов, то есть снижать цены операторы могут и сейчас, но они этого не делают», - утверждает эксперт.
Между тем президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский, что отмена ограничений «положительно скажется на развитии рынка связи, станет еще одним шагом по либерализации государственного регулирования отрасли». Однако если «Связьинвест» лишат статуса монополиста, это еще не значит, что он перестанет им быть. Так, на рынке у других операторов, помимо «Ростелекома», практически нет свободного доступа к инфраструктуре. Прежде чем «отпускать» тарифы, государство должно решить этот вопрос. «В противном случае, на рынке вновь возникнут конфликтные ситуации, связаннее с присоединением и обеспечением недискриминационного доступа», - говорит Юрий Домбровский.
Как ранее сообщал «Гудок», согласно правительственному прогнозу социально-экономического развития России в 2011-2013 гг., тарифы на местную телефонную связь, даже с учетом госрегулирования, повысятся в 2012 году – на 6,2%, а в 2013 – на 6,1%.
Внутризоновые и междугородние телефонные звонки подорожать не должны, а тарифы на доступ к сети местной телефонной связи будут даже снижаться на 10% ежегодно.
Монополист на рынке фиксированной связи России холдинг «Связьинвест» поддерживает инициативу об отмене госрегулированич. В группу, чья абонентская база составляет более 29 млн человек, входит оператор дальней связи ОАО «Ростелеком» и семь межрегиональных компаний.
В пресс-службе холдинга рассказали, что вопрос модернизации законодательства о естественных монополиях назрел уже давно. «И в первую очередь это связано с демонополизацией рынка услуг междугородной телефонной связи, - подчеркнули в пресс-службе компании. – На рынке, кроме ОАО «Ростелеком», признанного субъектом естественных монополий в области связи, действуют порядка девяти крупных игроков, предоставляющих услуги, аналогичные Ростелекому. Вместе с тем тарифы на междугородные соединения, оказываемые Ростелекомом, по-прежнему регулируются государством на всей территории страны».
Представитель ОАО «Связьинвест» считает, что отказ государства от регулирования ценовой политики Ростелекома не приведет к росту тарифов, т.к. рынок рассматриваемых услуг является высококонкурентным. «С точки зрения бизнеса безусловный плюс состоит в открывающихся возможностях оперативной реализации решений о выведении новых тарифных предложений и пакетов услуг», - отметили в «Связьинвесте».
Столичный монополист – компания МГТС, обслуживающая 4,3 млн. абонентов, также приветствует инициативу МЭР. «Отмена регулирования тарифов может позволить компаниям вести более гибкую тарифную политику с абонентами», - заявили в пресс-службе компании.
Сотовые операторы не боятся новых конкурентов и готовы работать с ними на одних условиях. Высокая конкуренция на рынке приведет к снижению тарифов, полагают в компании МТС. «Установление регулируемых государством тарифов было целесообразно на момент становления конкурентного рынка связи в России, - рассказали «Гудку» в пресс-службе МТС. – На текущий момент, когда рынок сформирован, когда в нем сложились высоко конкурентные условия, мы считаем логичным решение об отмене регулирования цен в отрасли».