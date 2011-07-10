Минуты общения вырастут в цене

Между тем президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский, что отмена ограничений «положительно скажется на развитии рынка связи, станет еще одним шагом по либерализации государственного регулирования отрасли». Однако если «Связьинвест» лишат статуса монополиста, это еще не значит, что он перестанет им быть. Так, на рынке у других операторов, помимо «Ростелекома», практически нет свободного доступа к инфраструктуре. Прежде чем «отпускать» тарифы, государство должно решить этот вопрос. «В противном случае, на рынке вновь возникнут конфликтные ситуации, связаннее с присоединением и обеспечением недискриминационного доступа», - говорит Юрий Домбровский.