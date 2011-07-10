На россиянах с правами можно еще зарабатывать и зарабатывать…

ГИБДД предлагает отправить водителей, получивших права летом, на дополнительные курсы по зимним дорогам. Специальные курсы вождения на снегу и льду введут за отдельную плату.
Такую оригинальную идею высказал новый глава Госавтоинспекции Виктор Нилов. По его словам, многие автолюбители, получающие водительские права летом, не готовы к управлению машиной на скользкой дороге. «Им необходимы дополнительные профессиональные курсы», - убежден Виктор Нилов.
«Мы могли бы избежать большей части дорожно-транспортных происшествий, если бы соблюдали культуру поведения на дорогах и возродили систему подготовки водителей. Нужны большие подготовительные комплексы по европейскому образцу, которые включали бы в себя самые разные аспекты и возможности», - заявил он.
Между тем эксперты скептически отнеслись к предложению главы ГИБДД. Не верят в эффективность «зимних курсов» даже представители автошкол, которым выгодно появление новых клиентов. «Конечно, вождение в весенний и летний период намного отличается от зимнего, - пояснил «Гудку» гендиректор учебного центра «Автоволна» Владимир Галицкий. – Самый страшный момент – это переход из лета в осень, когда начинаются заморозки, а дороги покрываются льдом. Далеко не все водители в состоянии адекватно управлять автомобилем в такой ситуации».
Но «зимние курсы» здесь вряд ли помогут, к тому же, в невыгодном положении останутся так называемые «подснежники» - водители, которые катаются на своих авто только в теплое время года, а зимой запирают машины в гараже. Получается, что им тоже придется заплатить за совершенно не нужные курсы. Сегодня цены на обучение в автошколе варьируются от 15 до 30 тыс. руб. Если учесть, что зимние курсы будут короче обычных, то их стоимость составит примерно 5 – 15 тыс. руб. «Все зависит от того, есть ли у самого водителя голова на плечах, - считает Владимир Галицкий. – Неопытный автолюбитель в плохую погоду должен ехать тихо и осторожно, если же он выжимает газ на всю мощь, никакие советы специалистов ему не помогут». Специальные тренажеры тоже не смогут по-настоящему воссоздать скользкие дороги и снежные завалы, полагает эксперт.
По словам президента Российской Академии профессионального транспортного образования Владимира Чукова, если зимние курсы все-таки введут, это будет только началом всяческих ограничений.
Он отметил, что существующей программы автошкол, если ее проходить в полном объеме, вполне достаточно для получения прав. Те же автолюбители, которые хотят повысить свое мастерство, могут пойти на курсы экстремального или «контраварийного» вождения. «Они необходимы для профессиональных водителей, занимающихся перевозками грузов или пассажиров, а обычные автовладельцы пусть, как и сейчас, посещают их по желанию», - сказал Владимир Чуков.
Между тем президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что в автошколах не учат не только ездить по зимним дорогам, но и вообще дают крайне мало знаний и навыков. «Все водители учатся уже на дорогах, - заявил он. – А автошколы – это перевалочная база для взяток между автомобилистом и гаишниками».
Виктор Травин уверен, что нужно полностью менять систему обучения водителей, в первую очередь, запретив им самоподготовку. «Обучение в автошколе должно длиться не менее четырех месяцев, а экзамены не должны принимать сотрудники ГАИ. Это парадоксальная ситуация, как если бы у выпускников финансовых вузов принимали экзамены сотрудники налоговой инспекции. Контролировать обучение водителей должны межведомственные комиссии, состоящие из чиновников Минтранса и профессиональных преподавателей», - полагает Виктор Травин.
Как ранее сообщал «Гудок», водителей скоро начнут воспитывать с самого детства. Комитет по транспорту Государственной думы предлагает ввести в старших классах средних школ преподавание правил дорожного движения (ПДД).
Как сообщил председатель комитета Сергей Шишкарев, на сегодняшний день, правилам дорожного движения в рамках курса ОБЖ отведено только два часа. По словам депутата, введение полного курса ПДД в школе поможет снизить травматизм и смертность на российских дорогах. «На сегодняшний день Россия является одной из самых неблагополучных стран в мире по числу жертв ДТП. Например, в прошлом году на российских дорогах погибло 25 тысяч человек, а еще 300 тысяч получили ранения», - напомнил он.