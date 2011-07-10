На россиянах с правами можно еще зарабатывать и зарабатывать…

Но «зимние курсы» здесь вряд ли помогут, к тому же, в невыгодном положении останутся так называемые «подснежники» - водители, которые катаются на своих авто только в теплое время года, а зимой запирают машины в гараже. Получается, что им тоже придется заплатить за совершенно не нужные курсы. Сегодня цены на обучение в автошколе варьируются от 15 до 30 тыс. руб. Если учесть, что зимние курсы будут короче обычных, то их стоимость составит примерно 5 – 15 тыс. руб. «Все зависит от того, есть ли у самого водителя голова на плечах, - считает Владимир Галицкий. – Неопытный автолюбитель в плохую погоду должен ехать тихо и осторожно, если же он выжимает газ на всю мощь, никакие советы специалистов ему не помогут». Специальные тренажеры тоже не смогут по-настоящему воссоздать скользкие дороги и снежные завалы, полагает эксперт.