Анатолий СЕРДЮКОВ: 164 "военных" земельных участка переданы гражданским властям Владивостока

Открывая совещание в штабе ТОФ, Анатолий Сердюков сообщил, что военные для передачи гражданским властям рассматривали 194 участка, из которых 164 передали. Не решен вопрос по 30 земельным участкам. Из них по 11 не были представлены документы, еще по четырем документы подготовлены, но с ошибками, по остальным участкам - не полный пакет документов.