Арсеньев готовится к зиме

- Работа требует длительного времени, - сказал Дмитрий Хохлов. – Однако, по нашим данным, она проводится неудовлетворительно. По вине управляющих компаний работы по промывке систем идут медленно, эффективность промывки низкая. Так, на 1 июля из запланированных 163 домов работы проведены лишь в 45. Причем ни в одном доме не получен результат анализов, удовлетворяющий требованиям СанПина.