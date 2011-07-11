Арсеньев готовится к зиме

В Арсеньевском городском округе идет подготовка к будущему отопительному сезону. «Самое важное мероприятие, которое сейчас проводится в городе, - промывка и дезинфекция всех инженерных сетей теплоснабжения, - рассказал начальник управления жизнеобеспечения Дмитрий ХОХЛОВ. - Такая масштабная промывка идет в Арсеньеве впервые за последние 10 лет после многочисленных жалоб жителей на качество горячей воды».
Специалисты научно-технического центра ДВГТУ установили причины несоответствия горячей воды требованиям санитарных норм и правил – в системе теплоносителя обнаружено присутствие большого количества ржавчины, окалины и бактерий. Рекомендовано провести промывку и обязательную дезинфекцию всех инженерных систем. Администрацией города совместно с КГУП «Примтеплоэнерго» разработан и утвержден график этой работы.
- Работа требует длительного времени, - сказал Дмитрий Хохлов. – Однако, по нашим данным, она проводится неудовлетворительно. По вине управляющих компаний работы по промывке систем идут медленно, эффективность промывки низкая. Так, на 1 июля из запланированных 163 домов работы проведены лишь в 45. Причем ни в одном доме не получен результат анализов, удовлетворяющий требованиям СанПина.
Причина неудовлетворительных анализов, по мнению начальника управления жизнеобеспечения, - в несоблюдении технологического процесса промывки. Система должна промываться до полного осветления воды, на практике же система заполняется водой лишь один раз. Глава города Николай ЕРМИШКИН потребовал привлечь к ответственности тех, кто не выполняет работу качественно и в установленные сроки.