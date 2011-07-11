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«Аскольд» сам взялся за изготовление сельхозтехники

12 июля 2011, 02:32
ЗАО «СКР-Машиностроение», арендовавшее площади у ОАО «Аскольд» (Арсеньев), задолжало заводу значительную сумму.

ЗАО «СКР-Машиностроение», арендовавшее площади у ОАО «Аскольд» (Арсеньев), задолжало заводу значительную сумму за аренду, а также за изготовленные аскольдовцами для их агрегатов детали и потребленное тепло.

Как сообщил директор по производству ОАО «Аскольд» Михаил ХАРИН, переговорный процесс на предмет погашения этой задолженности к положительному результату не привел - и «Аскольд» вынужден прекратить договорные отношения с «СКР-Машиностроение», которое долгие годы выпускало сельхозтехнику для крестьян Дальнего Востока.

Квалифицированные работники переведены в штаты завода. Значит ли это, что производству сельхозтехники в Арсеньеве пришел конец? Нет. «Аскольд» сам взялся за это дело, но пока выполняет лишь точечные заказы.

По мнению Харина, производство сельхозтехники в условиях автономного предприятия, без инвестиционной поддержки краевых и городских властей, без четкой собственной инвестиционной программы и учета рыночных отношений нерентабельно. Тем более - без четких договорных отношений с заказчиками.

«Аскольд» готов продолжать традиции «ЗАО «СКР-Машиностроение», но на условиях заключения конкретных юридических договоров с потребителями с приемлемыми отпускными ценами. Сегодня завод, тем не менее, выпускает для аграриев необходимые запчасти, выполняет заказы на производство сельхозтехники.

#Новости#Приморье#Бизнес
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