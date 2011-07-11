Банк «Приморье» подвел итоги работы

По итогам 2010 года собственный капитал Банка «Приморье» составил 1,970 млрд рублей (+18% по отношению к показателю предыдущего года), валюта баланса - 33,928 млрд рублей (+22%). Общий объем средств клиентов вырос в 1,63 раза до 15,86 млрд рублей, при этом средства предприятий составили 9,286 млрд рублей, что на 80,5% выше результата 2009 года. За это же время объем вкладов физических лиц вырос на 43,8%, до 6,577 млрд рублей.