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ДГК и Gazprom Marketing планируют заключить договор о покупке сокращений выбросов

12 июля 2011, 02:38
Совет директоров ОАО «ДГК» планирует рассмотреть вопрос об одобрении заключения договора с Gazprom Marketing and Trading Ltd. о покупке сокращений выбросов.

Совет директоров ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) на заседании 20 июля планирует рассмотреть вопрос об одобрении заключения между АО «ДГК» и Gazprom Marketing and Trading Ltd (входит в Группу «Газпром») договора о покупке сокращений выбросов, сообщается в материалах к заседанию совета директоров.

В повестку дня собрания также включены вопросы утверждения целевых значений ключевых показателей эффективности общества и бизнес-плана на 2011 год, утверждения программы страховой защиты на 2012 год и скорректированного реестра непрофильных активов общества.

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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