ДГК и Gazprom Marketing планируют заключить договор о покупке сокращений выбросов

Совет директоров ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) на заседании 20 июля планирует рассмотреть вопрос об одобрении заключения между АО «ДГК» и Gazprom Marketing and Trading Ltd (входит в Группу «Газпром») договора о покупке сокращений выбросов, сообщается в материалах к заседанию совета директоров.