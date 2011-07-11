Дипломаты поверили: Саммиту АТЭС-2012 быть

На прошлой неделе сразу два генконсула Республики Кореи и Японии, один за другим, посетили объекты саммита на о. Русский. После чего генеральный консул Республики Корея во Владивостоке господин Ли ЯН ГУ сказал: «Теперь я нисколько не сомневаюсь в том, что на острове Русский действительно пройдут мероприятия саммита АТЭС в сентябре 2012 года»
Визит делегаций начался с осмотра стройплощадки мостового перехода через пролив Босфор Восточный на мысе Новосильского. От строящегося мостового перехода на мысе Новосильского до стройплощадки ДВФУ в поселке Аякс делегации проехали по построенной дороге, которая уже сегодня соединяет будущий мост на остров Русский с объектами федерального университета. «Два года назад здесь ничего, кроме леса не было, - рассказал представителями стран-участниц АТЭС делегации генеральный директор ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» Евгений РОГОЗА.
Гостям показали отделку помещений в построенных корпусах конференц-центра и физкультурно-оздоровительного комплекса. Дипломаты собственными глазами увидели завершение работ по оформлению одного из трех залов для заседаний президентских делегаций. Генконсул Японии Набуаки ИТО не скрывал, что удивлен степенью готовности президентских корпусов, а его коллега из Кореи неоднократно высказывал пожелание, чтобы представители южнокорейского бизнеса приняли участие в техническом оснащении и обслуживании строящегося медицинского центра ДВФУ. Завершилась поездка осмотром набережной ДВФУ, на которой уже запущены красивые искусственные водопады.
Г-н Ли Ян Гу заметил, что у Республики Корея есть свои интересы в Приморье и после завершения мероприятий саммита АТЭС. Например, участие в проекте поставок в республику российской электроэнергии и газа, а также реализация совместного железнодорожного проекта, который позволит при помощи скоростного поезда добираться из республики Корея в Приморье за два часа.