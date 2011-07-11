Дипломаты поверили: Саммиту АТЭС-2012 быть

На прошлой неделе сразу два генконсула Республики Кореи и Японии, один за другим, посетили объекты саммита на о. Русский. После чего генеральный консул Республики Корея во Владивостоке господин Ли ЯН ГУ сказал: «Теперь я нисколько не сомневаюсь в том, что на острове Русский действительно пройдут мероприятия саммита АТЭС в сентябре 2012 года»