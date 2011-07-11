ДВФУ и наркополицейские Приморья будут вместе бороться с наркоманией

Ректор Дальневосточного федерального университета Владимир Миклушевский и начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю полковник полиции Игорь Степаненко завтра, 12 июля, подпишут Соглашение о взаимодействии в сфере профилактики наркомании и наркопреступности.
Стоит отметить, что в практике органов наркоконтроля на Дальнем Востоке и в Приморье это первое соглашение с высшим учебным заведением.
Основная цель договора – сотрудничество сторон, направленное на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании и наркопреступности среди студентов, обучающихся в ДВФУ.
Документ охватывает широкий спектр совместных задач, которые предстоит решать вузу и органам наркоконтроля края. Среди них – формирование негативного отношения молодежи к употреблению наркотиков; повышение уровня осведомленности обучающихся о негативных последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте; развитие системы профессиональной подготовки кадров в сфере антинаркотической деятельности; формирование активной жизненной позиции, нацеленной на ведение здорового образа жизни; реализация информационно-образовательной и разъяснительно-тренинговой программы ранней профилактики наркомании в молодежной среде и т.д.
Для достижения поставленных целей ДВФУ и УФСКН России по Приморскому краю планируют наладить информационный обмен для координации деятельности сторон, проводить совместные мероприятия и акции, разрабатывать и реализовывать программы профессиональной подготовки кадров, включить в основные и дополнительные образовательные программы разделы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и др.
Напомним, что в Дальневосточном федеральном университете 8 лет назад был создан Центр по профилактике наркомании и деструктивных воздействий, который возглавила доктор юридических наук, профессор Лариса РОМАНОВА. Центр работает в тесном взаимодействии с администрацией Приморского края и Управлением ФСКН России по Приморскому краю и станет основным исполнителем Соглашения со стороны Федерального университета.