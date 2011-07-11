ДВФУ и наркополицейские Приморья будут вместе бороться с наркоманией

Документ охватывает широкий спектр совместных задач, которые предстоит решать вузу и органам наркоконтроля края. Среди них – формирование негативного отношения молодежи к употреблению наркотиков; повышение уровня осведомленности обучающихся о негативных последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте; развитие системы профессиональной подготовки кадров в сфере антинаркотической деятельности; формирование активной жизненной позиции, нацеленной на ведение здорового образа жизни; реализация информационно-образовательной и разъяснительно-тренинговой программы ранней профилактики наркомании в молодежной среде и т.д.