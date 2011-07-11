Гараж своими руками

Не секрет, что почти все гаражные кооперативы после сдачи в эксплуатацию с годами начинали обрастать самовольно возведенными рядом боксами. Некоторые ставили металлические, а кто-то - и капитальные гаражи. Есть примеры по 160 и более квадратных метров. В некоторых из них стоят даже личные вертолеты. Долгое время на такие пристройки к кооперативам никто внимания не обращал. Однако в последнее время власть, в том числе и администрация Владивостока, активно взялась за снос самовольных построек. Их владельцы забеспокоились. Тем более что официально легализовать свои строения практически нереально.