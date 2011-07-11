Генпрокуратура примет жалобы в электронном виде

Прежде в ведомство можно было обратиться только устно или письменно
Инструкцию пришлось подкорректировать в связи с принятием закона о предоставлении государственных и муниципальных услуг.
По регламенту обращения, поступившие по электронной почте, должны регистрироваться в течение трёх дней. Чтобы не вышло проволочек, в жалобе нужно указать фамилию, имя, отчество и электронный адрес. Если ответ желательно получить в письменном виде – тогда ещё почтовый адрес и индекс.
В таком способе общения есть очевидные плюсы. Если жалобу носить лично, есть риск, что её завернёт канцелярия. Например, если обращение «неправильно оформлено» или на бумаге «оставлены узкие поля и жалобу не подшить в папку», неразборчив почерк. Теперь чиновничий фактор исключён. Среди минусов – недоступность Интернета для большинства населения в отдалённых и небогатых регионах. «Уверен, что поток жалоб в прокуратуру увеличится, – говорит эксперт Института прав человека Лев Левинсон. – Другое дело, нет уверенности в оперативном рассмотрении обращений. Например, суды обязаны публиковать все рассмотренные дела, однако этого не делают».
Прокуратура создана, чтобы охранять права граждан, поэтому ведомство обязано рассматривать заявления и обращения, в которых содержатся сведения о нарушении законов как в отдельном регионе, так и в целом по стране. В том числе о должностных лицах, которые не принимают мер к удовлетворению жалоб. Пожаловаться в прокуратуру можно и на саму прокуратуру – например, о процессуальных нарушениях, допускаемых в ходе расследования уголовных дел, или недостойном поведении того или иного прокурора.
А вот нарушениями трудового законодательства (зарплата, увольнение) занимаются трудовые инспекции или профсоюз. Жалобы на сломанные лифты и холодные батареи должна рассматривать жилищная инспекция, по поводу стай бродячих собак – санэпидстанция, инопланетян, зомбирующих землян, – санэпиднадзор и Академия наук, обсчёта в магазине – Роспотребнадзор. Обращаясь по прямому назначению, вы сэкономите время и получите уверенность, что прокуратура не пошлёт жалобу в другое ведомство, пишет "Гудок".