Генпрокуратура примет жалобы в электронном виде

Прокуратура создана, чтобы охранять права граждан, поэтому ведомство обязано рассматривать заявления и обращения, в которых содержатся сведения о нарушении законов как в отдельном регионе, так и в целом по стране. В том числе о должностных лицах, которые не принимают мер к удовлетворению жалоб. Пожаловаться в прокуратуру можно и на саму прокуратуру – например, о процессуальных нарушениях, допускаемых в ходе расследования уголовных дел, или недостойном поведении того или иного прокурора.