Холмсккомбанк пришел во Владивосток

Холмсккомбанк создан 17 октября 1990 года на паевой основе 50 промышленными предприятиями и организациями района на базе Холмского отделения «Агропромбанка СССР». С 2010 года банк имеет кредитный рейтинг В++. На 1 июля 2011 года уставный капитал банка составляет 180 млн рублей. Банк входит в Ассоциацию Российских Банков (АРБ) и Ассоциацию Российских Банков - членов ЕВРОПЕЙ. Банк является участником Системы страхования вкладов. Лицензия ЦБ РФ № 503 от 26 октября 1999 г.