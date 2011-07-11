Инвестиции comme il faut

Видя, как стремительно меняются валютные курсы в последние несколько лет, каждый наверняка думал: «Вот бы пару лет назад купить евро, потом продать их за доллары, потом купить иены… И ведь предвидел, читал что-то. Но руки не дошли». И это - когда речь идет о довольно редких сменах тенденций. Чего уж говорить о ежедневных колебаниях рынка! Именно для инвесторов, которые хотели бы зарабатывать на валютном рынке, но у которых не всегда «доходят руки», Группа Компаний FOREX CLUB разработала новую услугу - Инвестиционные счета.