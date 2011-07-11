Инвестиции в июне: депозиты в плюсе

В июне реальную рублевую доходность смогли продемонстрировать как вклады в рублях, так и в иностранной валюте. При этом наиболее выгодными оказались депозиты в евро - по годовым вкладам по 15 крупнейшим банкам (Сбербанк, ВТБ-24, Банк Москвы, Газпромбанк, МДМ Банк, Райффайзенбанк Австрия, Россельхозбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Уралсиб, Альфа-Банк, Траст НБ, Банк «Возрождение», Банк «Санкт-Петербург», «Восточный экспресс банк») их доходность составила 0,9%. Доходность рублевых вкладов составила 0,19%, а долларовых - лишь 0,08%. При этом за последний год реальная доходность вкладах во всех трех валютах оказалась отрицательной: минус 3,0% в рублях, минус 15,04% в долларах и минус 0,2% в евро.