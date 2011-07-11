К строительству морского терминала Восточной нефтехимической компании привлечены студенческие руки

Трудовая вахта для 50 студентов филиала ДВФУ началась с торжественного построения перед административным корпусом ЗАО «Восточная нефтехимическая компания». С напутственными словами к молодым людям обратился первый заместитель главы Находки Борис ГЛАДКИХ. Он пожелал стройотрядовцам со всей ответственность отнестись к доверенной им работе. Получение дополнительной специальности, по мнению замглавы, повышает гарантию трудоустройства, формирует установку на собственную успешность. «У простых студентов в году всего два семестра, и посвящены они академической учебе. Однако вам удастся за год пройти еще один курс, но не в аудитории, а в самой настоящей школе жизни», - напутствовал Борис ГЛАДКИХ.