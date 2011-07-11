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Как мэр с думой бодаются…

12 июля 2011, 00:26
Как вечные охарактеризовал существующие противоречия между городской администрацией и дальнегорской Думой глава ДГО Григорий КРУТИКОВ.

Как вечные охарактеризовал существующие противоречия между городской администрацией и дальнегорской Думой глава ДГО Григорий КРУТИКОВ.

По его мнению, коммунисты составляют большинство в местной Думе, поэтому проталкивают любое решение. Один из свежих примеров – на последнем заседании Дума отказалась рассмотреть важные вопросы, связанные с ремонтом многоквартирных домов в ДГО, с финансированием муниципальных программ. Средства планировалось направить на ремонт крыш 7 многоквартирных домов в Дальнегорске и п. Каменка. Депутаты отказались рассмотреть и программу реконструкции горводоканала.

Камнем преткновения стала и идея ввести систему управления округом через сити-менеджера. Rраевое управление юстиции отказалось зарегистрировать изменения в Уставе города, но депутаты снова хотят протащить их в документ. Считается, что таким способом председатель Думы Александр ТЕРЕБИЛОВ хочет стать во главе городского округа.

#Новости#Приморье#Политика
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