Как мэр с думой бодаются…

По его мнению, коммунисты составляют большинство в местной Думе, поэтому проталкивают любое решение. Один из свежих примеров – на последнем заседании Дума отказалась рассмотреть важные вопросы, связанные с ремонтом многоквартирных домов в ДГО, с финансированием муниципальных программ. Средства планировалось направить на ремонт крыш 7 многоквартирных домов в Дальнегорске и п. Каменка. Депутаты отказались рассмотреть и программу реконструкции горводоканала.