Летние итоги политического сезона

- Что касается ряда назначений и в руководстве думы, и лидера местного отделения «Справедливой России», то мне представляется, городская дума больше подконтрольна краевой администрации, нежели городской. И эта тенденция будет только усиливаться. Тем более позиции мэра, после последней рокировки в региональном политсовете «Единой России», слабы. С другой стороны, назвать депутатов антагонистами администрации Владивостока тоже нельзя. Надо иметь в виду, что в российской политике сейчас усиленно продвигается идея управления городами с помощью сити-менеджеров, и этот вопрос в думе плотно зондировался. Между тем Игорь ПУШКАРЕВ уже не скрывает, что собирается на второй срок. Так что при отсутствии публичного противостояния тандема, если выражаться модным политическим языком, между губернатором и мэром не наблюдается. Обратите внимание, что не глава краевого центра играет главную роль при визитах многочисленных комиссий, проверяющих готовность города к саммиту-2012.