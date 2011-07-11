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Михаил Прохоров собирается в Приморье

12 июля 2011, 01:02
Новый руководитель партии «Правое дело» Михаил ПРОХОРОВ в августе совершит визит в Приморский край.

Новый руководитель партии «Правое дело» Михаил ПРОХОРОВ в августе совершит визит в Приморский край. Как сообщил PrimaMedia источник в руководстве регионального отделения "ПД", «в планах Прохорова ознакомиться с ситуацией на местах».

Региональное отделение политической партии «Правое дело» существует более двух лет, оно одно из 5 крупнейших в стране и на начало года насчитывало более тысячи членов. Создано 7 местных отделений ПД в Приморье. Несколько депутатов муниципальных дум являются членами «Правого дела». Возглавляет региональное отделение с момента его образования Николай МОРОЗОВ, проректор ДВФУ по строительству новых объектов и председатель Общественного совета при МВД РФ.

После выдвижения кандидатуры Прохорова на пост лидера приморцами были поданы десятки заявлений, в том числе от ряда известных в крае предпринимателей, депутатов».

Однако, поскольку решением федерального политсовета за месяц до съезда был объявлен мораторий на прием новых членов, пополнение рядов «прохоровским призывом» пока не состоялось.

#Новости#Приморье#Политика
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