Михаил Прохоров собирается в Приморье

Новый руководитель партии «Правое дело» Михаил ПРОХОРОВ в августе совершит визит в Приморский край. Как сообщил PrimaMedia источник в руководстве регионального отделения "ПД", «в планах Прохорова ознакомиться с ситуацией на местах».
Региональное отделение политической партии «Правое дело» существует более двух лет, оно одно из 5 крупнейших в стране и на начало года насчитывало более тысячи членов. Создано 7 местных отделений ПД в Приморье. Несколько депутатов муниципальных дум являются членами «Правого дела». Возглавляет региональное отделение с момента его образования Николай МОРОЗОВ, проректор ДВФУ по строительству новых объектов и председатель Общественного совета при МВД РФ.
После выдвижения кандидатуры Прохорова на пост лидера приморцами были поданы десятки заявлений, в том числе от ряда известных в крае предпринимателей, депутатов».
Однако, поскольку решением федерального политсовета за месяц до съезда был объявлен мораторий на прием новых членов, пополнение рядов «прохоровским призывом» пока не состоялось.