Михаил Прохоров собирается в Приморье

Региональное отделение политической партии «Правое дело» существует более двух лет, оно одно из 5 крупнейших в стране и на начало года насчитывало более тысячи членов. Создано 7 местных отделений ПД в Приморье. Несколько депутатов муниципальных дум являются членами «Правого дела». Возглавляет региональное отделение с момента его образования Николай МОРОЗОВ, проректор ДВФУ по строительству новых объектов и председатель Общественного совета при МВД РФ.