Миноритариям рассказали о стратегии Сбербанка России

Крупнейший банк России стремится войти в десятку крупнейших банков мира. Дальневосточный банк Сбербанка России впервые провел видеоконференцию с миноритарными акционерами банка на Дальнем Востоке. На проводе оказались Владивосток, Находка и Арсеньев, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск и Благовещенск.
Как заявил председатель Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка России Антон ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН, сегодня стоимость акций Сбербанка такова, что может обеспечить долгосрочный стабильный доход. «Мы понимаем, что среди наших акционеров люди с различными интересами и устремлениями, кто-то желает получить сиюминутную выгоду и в ходе роста котировок сбросить акции, но большая часть, полагаю, планирует держать собственные активы не менее 5 – 7 лет. Сегодня начисление дивидендов осуществляется, исходя из 12% от прибыли банка, в 2012 году этот показатель планируется поднять до 15%. Все подробности деятельности банка миноритарные акционеры могут найти на специализированном сайте www.sberminor.ru,» - пояснил председатель комитета.
На сегодняшний момент Сбербанк развивает собственные зарубежные филиалы и представительства в Белоруссии, на Украине, в Казахстане, Германии, Индии и Китае и планирует получить 5% прибыли именно за счет дочерних банков за границей. Антон Данилов-Данильян высказал мнение о том, что, заняв даже незначительную долю на рынке Китая и Индии, Сбербанк сможет получать внушительную прибыль, ведь эти страны очень перспективны. Одновременно государства СНГ по-прежнему являются приоритетными партнерами в финансовой сфере.
По словам директора Управления стратегии Сбербанка России Дмитрия ТАРАСОВА, банк прошел так называемую «точку невозврата» – тот момент, когда основные преобразования уже запущены и дают реальные результаты. И одновременно многие изменения в работе банка еще впереди. За последние годы на Дальнем Востоке переформатировано 22 офиса, которые предлагают клиентам услуги в новом формате. Только за 2010 год среднее время ожидания обслуживания сократилось на 38%, и позитивная динамика продолжается.
Как заметил Дмитрий Тарасов, западные коллеги-банкиры напротив считают, что очередь в банке – показатель востребованности, но Сбербанк настроен по-прежнему сокращать этот показатель. Так, количество пользователей услуги «Мобильный банк» Сбербанка достигло 22 млн. человек, постоянно растет и число клиентов, осуществляющих платежи через банкоматы и информационно-платежные терминалы. Сэкономленный таким образом «живой» труд сотрудников позволил банку получить дополнительную прибыль в размере 27 млрд руб.
Глобальным шагом, направленным на синергию многих составляющих, в том числе кредитной и инвестиционной, стала покупка «Тройки-Диалог». Это будет способствовать укреплению позиций банка в инвестиционном и корпоративном банкинге.
Отвечая на вопрос миноритарных акционеров из Благовещенска о возможной допэмиссии акций Сбербанка, представители Центрального аппарата банка в Москве заверили собравшихся, что ничего подобного в ближайшее время (как минимум в течение года) Сбербанк делать не намерен, поскольку банк обладает более чем достаточной капитализацией.
Рыночная капитализация Сбербанка такова, что российская кредитная организация занимает 17-ю позицию среди международных банковских организаций. К 2014 году банк планирует войти в десятку крупнейших мировых банков. Лейтмотивом движения Сбербанка вперед, по мнению Дмитрия Тарасова, можно назвать цитату из всемирно известной сказки «Алиса в Зазеркалье» Льюиса КЭРОЛЛА: «Если хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать, по меньшей мере, вдвое быстрее».