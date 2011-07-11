Миноритариям рассказали о стратегии Сбербанка России

Как заявил председатель Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка России Антон ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН, сегодня стоимость акций Сбербанка такова, что может обеспечить долгосрочный стабильный доход. «Мы понимаем, что среди наших акционеров люди с различными интересами и устремлениями, кто-то желает получить сиюминутную выгоду и в ходе роста котировок сбросить акции, но большая часть, полагаю, планирует держать собственные активы не менее 5 – 7 лет. Сегодня начисление дивидендов осуществляется, исходя из 12% от прибыли банка, в 2012 году этот показатель планируется поднять до 15%. Все подробности деятельности банка миноритарные акционеры могут найти на специализированном сайте www.sberminor.ru,» - пояснил председатель комитета.